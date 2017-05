Johnny Depp si zahraje podivínského tvůrce antiviru Johna McAfeeho

před 17 minutami

Hollywoodský herec Johnny Depp se zhostí role technologického magnáta Johna McAfeeho v černé komedii s názvem King of the Jungle (Král džungle). Námět se zakládá na článku magazínu Wired, který popisuje, jak tvůrce programu McAfee Antivirus opustil civilizaci a přestěhoval se do džungle v Belize ve Střední Americe. Film má sledovat cestu novináře, jenž se vydá udělat s podivínským multimilionářem interview. Pozná tak jeho nestandardní způsob života: držení zbraní, drogové obchody s mafií a opléračky s policií kvůli vraždě souseda. Snímek bude točit režisérské duo Glenn Ficarra a John Requa (Bláznivá, zatracená láska). Termín premiéry zatím neznáme.

autor: mad

