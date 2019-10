Festival v Jihlavě bude debatovat o klimatu, McKibben před změnami varuje již 30 let

Environmentalismus je podle některých kritiků dnešních ekologických aktivit jen zrovna v módě. Americký host letošní, stále se rozrůstající platformy Inspirační fórum na právě začínajícím Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava Bill McKibben přijede coby živý důkaz, že už je "v módě" pěknou řádku let.

Bill McKibben o klimatu píše do Guardianu nebo New York Times. | Foto: Steve Liptay

Možná právě McKibben by v oblasti ekologie mohl být považován za módního gurua. Tématu se věnuje od počátku 80. let minulého století, první kniha o klimatické změně nazvaná Konec přírody mu vyšla v roce 1989. V roce bouřlivých politických změn napříč Evropou varoval před změnou mnohem méně pozitivní.

Byla to vůbec první práce popularizující toto téma a už tehdy upozorňovala, že člověk proměnil Zemi natolik, až ji nemůžeme vnímat stejně jako generace před námi. O dvacet let později Bill McKibben zorganizoval 5200 souběžných demonstrací ve 181 zemích světa. A o dalších deset let později je stále aktivní, o životním prostředí píše do významných světových deníků a časopisů od Guardianu po New York Times.

"Představte si na chvíli, že jsme doputovali až do poloviny tohoto století. Je rok 2050 a my máme příležitost k reflexi − klimatický boj zůstává nejvíce pohlcující bitvou naší doby, ale jeho nejsilnější fázi už můžeme vidět ve zpětném zrcátku," píše McKibben v úvodu měsíc starého článku pro časopis Time. A v dalších odstavcích se z pozice fiktivního budoucího pozorovatele obrací do minulosti, aby nahlédl, jak se nám podařilo "dramaticky změnit naši společnost a ekonomiku".

Zprvu zmiňuje, kterak už si po roce 2020 nešlo nevšimnout, že s planetou se něco děje. "Když půlku léta v kalifornském Silicon Valley dýcháte kouř z nekontrolovaných přírodních požárů nebo máte problém s pojištěním svého domu na floridské pláži, pochyby narůstají i v těch, kdo se domnívali, že jsou vůči nim imunní," píše McKibben.

Dále líčí, jak se rozvinula obnovitelná energie, do úřadu nastoupila nová americká prezidentka, jak narostla popularita Zelených napříč světem. Tedy scénář, který pro některé zní jako optimistická vize, pro jiné jako ztělesnění noční můry.

I proto je Inspirační fórum jihlavského festivalu pozoruhodnou aktivitou. Každý může přijít debatovat s autorem těchto řádků. Nebo s desítkami světových i českých hostů.

Šest festivalových dní bude zasvěcených šesti tématům. Vedle ekologie dojde na náboženství, demokracii, Čínu, postavení žen i téma s názvem Jak se nebát?. V něm se bude hovořit o úzkostech dnešní doby od zániku světa přes fake news až po terorismus.

Po devíti letech se původní jihlavský projekt mezioborového dialogu, jenž sloužil nejen jako diskusní platforma, ale také jako workshop pro filmaře a dokumentaristy, kterým pomáhal hledat nové náměty k tvorbě, rozrostl. V malý festival uvnitř festivalu. "Festival myšlení", jak jej nazývají organizátoři.

Dále přijede například předseda irské strany Zelených Eamon Ryan, který pohovoří o tom, jak mezi lety 2007 a 2011 dosáhl na pozici ministra komunikací a energetiky toho, že podíl energie vyráběné z přírodních zdrojů činil 17 procent celkové spotřeby.

Norský sociolog a odborník na politické systémy Stein Ringen vydal před třemi lety knihu Perfektní diktatura: Čína ve 21. století. Promluví právě o Číně, třeba o tom, proč pro chování tamní vládnoucí strany vymyslel termín kontrolokracie. A bývalý německý neonacista Christian Weissberger popíše svou zkušenost s ultrapravicí, kterou opustil před devíti lety.

Inspirační fórum myšlenkově zaštiťují eseje světových osobností. Od výňatků z druhé encykliky Laudato si' papeže Františka přes stať americké etické a právní filozofky Marthy Nussbaumové. Ta popisuje, jak jsou lidé náchylní k různým strachům, a apeluje, že "politika začíná tam, kde se nacházíme my".

O čem bude letos řeč, trefně shrnul už maďarský právník, historik a politický vězeň István Bibó: "Být demokratem znamená především nemít strach: nebát se lidí jiného smýšlení, jiného jazyka, jiné rasy, nebát se revolucí, spiknutí, zločinných piklů nepřátel, nepřátelské propagandy, ponížení a vůbec těch imaginárních nebezpečí, která se stávají skutečnými právě tím, že se jich bojíme."