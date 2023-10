Ostřílený detektiv pátrá po brutálním vrahovi. Film se brodí nejtemnějšími bažinami

Detektiv Tom Nichols sedí za stolem a zlověstná hudba napovídá, že na monitoru má zásadní stopu, která ho dovede k pachateli brutální vraždy. Jenže tentokrát minimalistický temný doprovod klame podobně jako nečitelná tvář Benicia del Tora, jenž ztělesnil protagonistu procedurálního krimi thrilleru Ještěr. Na obrazovce je jen baterie do umyvadla. Hrdinovi učarovala na místě činu.

Debutující režisér se zkušenostmi z oblasti videoklipů Grant Singer podobnými vtípky šetří. Ještěr, jehož lze vidět na Netflixu, má naopak po většinu času podobně drsnou a bezvýchodnou náladu jako těch několik letmých rychlých záběrů vraždy mladé ženy, která skončila se 33 bodnými ranami. Byly vedené s takovou razancí, až se nůž zasekl do pánve.

Tommy už toho v branži viděl hodně. Ale právě se přesunul z Filadelfie na nové pracoviště kdesi v Nové Anglii. Působí jako mlčenlivý mstitel bezpráví, sice promluví zřídka, ale Beniciovi del Torovi stačí mlčky sedět, aby nuancovaným nenápadným výkonem magnetizoval publikum. Přestože vypadá jako poslední spravedlivý kriminalista, i na něm visí škraloup podezření, že kdysi mlčky přihlížel korupci.

Del Toro se na projektu podílel jako producent i spoluscenárista, v průběhu vývoje snímek finančně podpořil Netflix a teď Ještěr patří k nejnadějnějším žánrovým dílům této platformy, které se v oblasti filmové produkce daří mnohem méně než u seriálů. Chladnou, ponurou atmosféru si režisér a spoluscenárista Singer půjčuje od mistrů žánru jako Michaela Manna či Davida Finchera. Pozvolným, záhadným vývojem připomene i Zmizení od Denise Villeneuva.

Občas je vidět, že filmař z klipů ví, jak si hrát s obrazem i zvukem a nebojí se schopnosti využít. Zlověstný hudební ševel takřka nemizí, scény luxusních večeří střídají výjevy z potemnělých bytů a jejich okolí na periferii. Ne vždy to dopadá tak elegantně, jak by si tvůrce přál, přesto je výsledek - obzvlášť na debut - působivý. Hlavně tím, jak umí kličkovat relativně známým terénem.

Obětí vraždy se stala partnerka realitního makléře Willa. Toho ztvárnil Justin Timberlake jako ambiciózního chlápka, který v úvodu s přítelkyní Summer zjevně prožívá lehkou krizi. Stačí pár slov a moment, kdy dívka nedorazí na prezentaci, na které mu tak záleží, aby bylo zřejmá jistá tenze. Tu bohužel záhy vyřeší, když Will přítelkyni a zároveň kolegyni v byznysu s realitami najde v jednom z domů na prodej ve stavu neslučitelném se životem.

Podezřelých se nabízí hned několik. Sám Will působí dost nečitelně. Pak je tu bývalý manžel, technicky vzato stále sezdaný se Summer a působící jako něco mezi umělcem a narkomanem. Podivný chlapík ze sousedství s masným dlouhým hárem, podivným akcentem a kšiltovkou na hlavě také nebudí důvěru policie. Ani Tommyho kolegové z oddělení nicméně nedělají zrovna dojem Rychlých šípů, jejichž srdce bije jen pro spravedlnost. Hrdina si musí dávat pozor, komu a čemu věřit.

Ještěr už názvem odkazuje k čemusi prvotnímu, až primitivnímu v nás, čemuž odpovídá extrémní charakter vraždy. Zpráva z patologie zní, že dotyčný nikdy neviděl rány vedené takovou silou. Singerův snímek je ale pozoruhodný zejména tím, jak si pohrává s těmito indiciemi a dědictvím krimi žánru.

Režisér nezachycuje tak jako třeba David Fincher v mnoha svých kriminálkách propad detektiva do šílenství, zatímco se potýká s činy šílené mysli. Spíše mezi řádky svého záměrně podchlazeného počinu přemítá nad dnešní dobou, která už nepřeje intuici geniálního vyšetřovatele, nad dobou, v níž cokoli může být jen naoko.

Místo zvráceného plánu nějakého geniálního psychopata může kriminalista klidně soupeřit s rozluštěním činu hrůzného z úplně jiných důvodů.

Nemusí jít o dílo maniakální mysli, jímž coby diváci či čtenáři tak rádi podléháme, neboť si nemůžeme pomoci a láká nás pohled do duše zvrhlého jedince uvažujícího mimo běžné normy. Co když je daný čin hrůzný právě pragmatičností a tím, že tu nejsou "polehčující" okolnosti v podobě nestandardního duševního stavu pachatele?

Ještěr někdy zapůsobí jako lehce snaživé dílo, které chce imitovat triky svých předchůdců. Ve druhé půli může být odtažitý do té míry, až začneme ztrácet zájem, jak to dopadne. Ale vyplatí se vydržet. Ne snad kvůli pointě, která v tomto žánru nepatří k nejpřekvapivějším. Spíše protože sledujeme dílo slibného talentu, jenž má navzdory očividné odvozenosti a inspiraci krimi klasikou touhu vnést do žánru drobné nuance.

Grant Singer jistě trpí neduhem začínajících tvůrců dávat najevo, jak vrstevnatý a promyšlený počin stvořil, aniž by všechny vějičky byly zcela efektivní. Ale v Ještěrovi je stále dost detailů, které potěší nejen milovníky pochmurných detektivních thrillerů.

Snímek ostatně působí podobně jako herecký výkon Benicia del Tora. Na první pohled v jeho tváři opatřené drobným knírkem čteme stále totéž. Přitom jde o milimetrově přesnou kreaci, která uhrane právě svou sebekontrolou.

Singer možná na rozdíl od del Tora občas počítá spíše v centimetrech než milimetrech, je to ale dost na to, aby se mu domeček nezbortil.