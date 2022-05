Jana Žižku uvidí v podstatě celý svět, říká Jákl. Práva prodal v Cannes

Režisér a producent Petr Jákl na festivalu ve francouzském Cannes představil svůj film Jan Žižka distributorům, kteří na něj zakoupili práva. Dlouho připravovaný historický snímek bude mít českou i americkou premiéru 8. září. Jákl ve středu řekl, že distribuce už je zajištěná do mnoha zemí.

"Film se prodal v podstatě už teď do celého světa, všechna teritoria jsou prodaná, povedlo se to, co jsme chtěli, tedy že to bude celosvětová distribuce," shrnuje režisér, který novinku produkoval s hollywoodským Angličanem Cassianem Elwesem.

S téměř půlmiliardovým rozpočtem se bude jednat o dosud nejdražší český film. Účinkují v něm Ben Foster známý ze série X-Men, dvojnásobný držitel Oscara Michael Caine, Til Schweiger neboli Hugo Stiglitz z filmu Hanební pancharti či v Anglii narozená jedenatřicetiletá Australanka Sophie Loweová. Do kin dorazí čtyři roky od poslední klapky. Jeho uvedení zbrzdila pandemie koronaviru. Caine hraje lorda Boreše, fiktivního poradce krále Václava IV. Foster ztvárnil samotného husitského vojevůdce.

Zda bude mít Jan Žižka premiéru na některém významném festivalu, Jákl ještě neví. Podmínkou pro to je, že se nesmí dříve dostat do celosvětové distribuce. Žižku by si tedy musela do programu vybrat některá přehlídka, která se koná do září, například ty v Benátkách nebo Torontu. Režisér zdůrazňuje, že historické drama netočil primárně pro festivaly, byť zájem o něj prý mají.

"Uvidíme, jak se domluvíme i s distributorem, není to jen moje rozhodnutí," poznamenává. "Cannes nám připadalo jako dobrá chvíle na to ukázat film partnerům, které jsme pečlivě vybrali," dodává. Reakce podle něj byly pozitivní, včetně ženské části publika, která ocenila příběh i love story.

"Je to příběh o zrodu vojevůdce a myslím, že lidé budou překvapeni z toho, jak je příběh koncipovaný. Všechno se odehrává v roce 1402, tedy v době Žižkova mládí, ještě před husitskými válkami. Je v něm všechno, co je potřeba o té době vědět, aby ji člověk pochopil. Také dostatek bojů, ale především velmi silný příběh," uvedl již dříve Jákl.

Přípravy zabraly osm let, scénář měl desítky verzí. Jákl chtěl vytvořit velkou filmovou podívanou, zároveň se ale snaží držet historických faktů, řekl. Štáb pracoval ve středních a jižních Čechách, na pražském Karlově mostě, Křivoklátu, Točníku či na Zvíkově.