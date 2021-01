Čermák: Herectví bylo z ruky do huby, covid mi srovnal priority. Nahota je jen kostým

Na svém životě bych nic neměnil, žiju, jak jsem chtěl. Během covidu jsem si odpočinul, jel jsem moc rychle, uvědomil jsem si, že herec musí mít z čeho brát, jestli chce rozdávat zábavu a výkon. Herectví bylo vždy z ruky do huby, teď je to lepší, ale když se to vrátí, zvládnu to, říká herec Hynek Čermák. Akty jsou můj koníček, krásných žen není nikdy dost, žena díky tomu získá sebevědomí, dodává.

