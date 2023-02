Film o lidech, jako je Andrew Tate. Eisenberg hraje zradikalizovaného poníženého muže

Ve výhradně mužském kolektivu, jehož členové pohrdají ženami a nade vše vyzdvihují celibát, se odehrává nový film nazvaný Manodrome. Hraný snímek měl o víkendu premiéru na německém festivalu Berlinale. Vyslovuje se k současné vlně mizogynie vyhecované internetovými influencery jako Andrewem Tatem, jehož momentálně zadržuje rumunská policie.

Název odkazuje ke slovu manosféra, jak bývají označovány internetové komunity takzvaných aktivistů za práva mužů či incelů, to znamená mužů žijících v nedobrovolném celibátu. O existenci komunity se širší veřejnost dozvěděla v uplynulé dekádě, kdy z řad incelů vzešli masoví vrazi jako ti v kanadském Torontu nebo na americké Floridě.

Ještě větší pozornost k tématu koncem roku přivedlo zatčení Andrewa Tatea. Policie jej obvinila ze znásilnění a obchodu s lidmi, což influencer odmítá. Své názory na maskulinitu a ženy šířil ve videích, jež sledovaly miliony mladíků. Nedávný průzkum neziskové organizace Hope ukázal, že víc Britů ve věku 16 až 24 let zná videa Andrewa Tatea, než že by slyšeli o tamním premiérovi Rishim Sunakovi.

Právě v této době se světové premiéry dočkal Manodrome v hlavní roli s devětatřicetiletým Jessem Eisenbergem známým z filmu Sociální síť. Hraje Ralphieho, mladého řidiče služby Uber, který čeká dítě s prodavačkou Sal. Místo aby se však těšil na rodinný život, bojí se o budoucnost. Z minulé práce byl vyhozený, v té nové se strachuje o peníze a zažívá jedno ponížení za druhým, kvůli čemuž v něm narůstá frustrace. Zároveň si ujasňuje svou sexualitu a ve skrytu stále trpí tím, že jej v dětství opustil otec.

Hrdina začne fanaticky posilovat a propadat agresi. Zejména když se dostane pod vliv charismatického a tajuplného Dada Dana, který jej v podání oscarového Adriena Brodyho vyzývá, aby se "pochlapil a šel do sebe".

Dad Dan žije ve velkém domě se svou mužskou "rodinou". Sdílejí lože a hrdě počítají, jak dlouho už neměli sex se ženou. Jejich nový učedník Ralphie bedlivě naslouchá průpovídkám o tom, jak je jejich přítelkyně či ženy údajně využívaly, ponižovaly či podváděly.

"Tento toxický mužský kult se vyznačuje obscénním přesvědčením svých členů, že na všechno mají právo. Démonizují ženy a svádí na ně vše špatné, co se jim v životě přihodilo," popisuje časopis Hollywood Reporter.

Manodrome je druhý celovečerní film čtyřiačtyřicetiletého jihoafrického scenáristy a režiséra Johna Trengovea. Po premiéře v Berlíně řekl, že ho zajímal kontrast radikální ideologie a extremistických názorů s jemnějším domácím prostředím.

Tvůrce tím chtěl naznačit, jak je Ralphie po emocionální stránce nevyvinutý a nakolik mu v životě schází otcovská figura.

"Z těchto úvah se zrodila postava, která se naprosto ponoří do mužského světa, v němž se stírají hranice mezi kamarádstím a sexualitou. A tohle všechno vede k jakémusi snově zastřenému šílenství," popisuje režisér.

Podle serveru Variety.com je novinka v lecčem podobná Klubu rváčů, který koncem 90. let minulého století natočil David Fincher podle románu Chucka Palahniuka. Režisér Trengove je ale gay a do jinak neuspokojivého rozboru současné krize mužství či toho, co společnost od mužů žádá, vnáší pozoruhodnou queer citlivost, píše časopis.

Podle něj stojí za pozornost v prvé řadě výkon Jesseho Eisenberga, jenž kvůli filmu výrazně posílil fyzičku. Dějové zvraty jsou však málo uvěřitelné, příběh i vývoj hrdiny nedomyšlený a film častěji působí jako doslovná přednáška, shrnuje Variety.

Také magazín Hollywood Reporter píše především o pozoruhodné proměně Eisenberga, jenž dosud častěji než siláky hrál neurotické křehké typy, například ve filmech Do Říma s láskou a Café Society režiséra Woodyho Allena.

"Natáčení nakonec začalo s dvouletým zpožděním. Jak se pořád posouvalo, chodil jsem do posilovny čím dál častěji, protože někdo s moji fyzičkou nemůže jen tak zničehonic hrát siláka," popsal časopisu Eisenberg. Fitness centrum navštěvoval denně, měl profesionální trenéry a nechával si jimi sestavovat jídelníček. "Zabralo mi to spoustu času. Dnes do posilovny chodím stále, ale už se necítím být pod tlakem. Můžu dělat prostě to, na co mám chuť," dodal herec.

Snímek Manodrome zatím nemá českého distributora.