Festival v Cannes hlásí zákaz selfie na červeném koberci a vyřazení filmů Netflixu z hlavní soutěže

Ředitel filmového festivalu v Cannes Thierry Frémaux v rozhovoru pro časopis Le film francais oznámil, že z letošní soutěže vyřazuje snímky sítě Netflix. Důvodem je neochota společnosti vysílat filmy v kině. Loni měly v Cannes soutěžní projekci dva snímky. "Myslel jsem si, že to firmu přesvědčí, ale kdepak. Lidi z Netflixu se rádi promenádují po červeném koberci a rádi by nám ukázali další filmy. Ale musí pochopit, že jejich neústupnost je pro nás neakceptovatelná," prohlásil Frémaux s tím, že Netflix může své filmy představit mimo oficiální soutěž. Organizátoři se také rozhodli zakázat na červeném koberci selfíčka. Prý jen způsobují zmatek. Festival letos proběhne od 8. do 19. května.

Cannes: Thierry Fremaux Explains Fest’s Thinking on Red Carpet Selfie Ban, Netflix Policy and #Metoo https://t.co/BHy79AR4Gf pic.twitter.com/FgNIX4oQwr — Variety_Film (@Variety_Film) March 24, 2018

