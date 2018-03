Do Cannes míří film sedmnáctiletého Čecha. Vypráví o dospívání v roce 2028

před 1 hodinou

Sekce Short Film Corner, která poskytuje prostor mladým autorům krátkometrážních filmů, uvede letos na festivalu v Cannes i snímek sedmnáctiletého Jana-Karla Pavlíka, pojmenovaný Ho*no 2028. "Je to takový guerilla punk, pseudodokument o dospívající generaci v roce 2028, což je generace, která se ještě nenarodila. O jejích pocitech a problémech, které se promítají do postavy hlavního hrdiny. Ten si připadá zbytečný, ve sterilní době nemá co dělat, a tak plácá ze sádry a hlíny třímetrovou plastiku ho*na," řekl v loňském rozhovoru pro Aktuálně.cz autor. Havlík má za sebou vítězství na studentském festivalu v Hollywoodu i v korejském Soulu. Časopis Forbes ho též zařadil do žebříčku talentů.

autor: Kultura | před 1 hodinou