Danny Boyle pracuje na scénáři k nové bondovce. Víc ale prozradit nesmím, říká

před 38 minutami

Režisér Trainspottingu Danny Boyle na premiéře své televizní show Trust potvrdil, že je jedním ze scenáristů nové bondovky, poslední s Danielem Craigem. Ta půjde do kin v roce 2019. “Pracujeme na scénáři, uvidíme, jak to půjde. Ale máme dobré nápady, tak snad to bude fungovat,” citoval Boylea britský Guardian s tím, že více prozradit nemůže. O Boyleovi se dlouho spekulovalo jako o režisérovi nového příběhu agenta 007, producentku Barbaru Broccoliovou totiž zaujala jeho režie deset let starého snímku Milionář z chatrče. V Anglii to byl nejúspěšnější film dekády, odnesl si osm Oscarů. Zaujalo ji také jeho pojetí zahajovacího ceremoniálu olympijských her v Londýně.

autor: Kultura | před 38 minutami