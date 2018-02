Další režisér zkusí televizní formát. Haneke natočí dystopický seriál o mladých dobrodruzích

před 3 hodinami

Po Woodym Allenovi, bratrech Coenových či Paolu Sorrentinovi další významný filmař zkusí pracovat s televizním formátem. Rakouský držitel Zlaté palmy i Oscara Michael Haneke natočí desetidílný seriál odehrávající se v dystopické blízké budoucnosti.

Rakušan Michael Haneke, autor filmů Pianistka či Bílá stuha, natočí svůj první televizní seriál. "Po deseti televizních a dvanácti celovečerních filmech jsem chtěl jednou odvyprávět delší příběh," vysvětluje pětasedmdesátiletý režisér.

Desetidílná série nazvaná Kelvin's Book se má odehrávat v dystopické blízké budoucnosti a vypráví o skupině mladých dobrodruhů, jejichž letadlo musí učinit nečekané mezipřistání. Daleko od domova hrdinové poprvé spatří, jak skutečně vypadá jejich země.

Za projektem stojí producentská společnost UFA Fiction, která vyrobila špionážní osmidílné drama Deutschland 83 o spícím agentovi východoněmecké tajné služby Stasi.

Seriál Kelvin's Book však společnost natočí v angličtině, uvedl producent Nico Hofmann.

"Žádný žijící režisér na mě nemá takový vliv a neinspiruje mě víc než Michael Haneke," říká Hofmann. "Kelvin's Book je mimořádně pestrý, napínavý a ambiciózní příběh. Vzhledem k tomu, jak současná témata pojednává a nakolik reflektuje digitální věk, v němž žijeme, je pro jeho vznik ideální doba," dodává.

Zatím není známo, kdy začne natáčení ani kdy bude seriál uveden.

Michael Haneke se tak zařadil k mnoha významným filmovým režisérům, kteří se poslední dobou věnují televiznímu formátu. Režisér Spike Lee natočil seriál She’s Gotta Have It, Paolo Sorrentino vyrobil Mladého papeže, Woody Allen pro Amazon vymyslel šestidílnou Crisis in Six Scenes.

V těchto dnech Nicolas Winding Refn pracuje na projektu Too Old To Die Young a bratři Coenové dokončují seriál The Ballad of Buster Scruggs.

Seriál zvaný The Nix s herečkou Meryl Streepovou chystá též režisér J. J. Abrams a filmař David O. Russell připravuje televizní projekt, v němž mají účinkovat herci Julianne Mooreová a Robert De Niro.

Michael Haneke je z poslední doby autorem snímku Happy End, jenž vypráví o rozkolu v evropské rodině z vyšší střední třídy. Snímkem, který od tohoto čtvrtka promítají česká kina, volně prochází téma současné migrační krize - odehrává se v Calais, kde stál známý uprchlický tábor.

Předešlý Hanekeho film Láska z roku 2012 byl portrétem stárnoucího francouzského páru, který se vyrovnává se smrtelností. Režisér za film jako jeden z mála získal Zlatou palmu na festivalu v Cannes i cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný snímek.