Glosa: Oscaři ukázali modernější tvář, nominace zohledňují historický úspěch žen i Netflixu

před 2 hodinami

Favoritem filmových ocenění Oscar se stalo fantasy drama Tvář vody, získalo 13 nominací. Nezanedbatelný úspěch režisérky Grety Gerwigové či afroamerického komika Jordana Peelea ukazuje otevřenější tvář cen, které bývaly kritizovány jako zkostnatělé.

Celý kinosál uprostřed horského městečka Park City v americkém státě Utah povstal a následujících deset minut bouřlivě tleskal. Takřka na den přesně před rokem se na festivalu Sundance aplaudovalo debutu režisérky Dee Reesové zvanému Mudbound.

Živelné, do 40. let minulého století zasazené drama o jedné černošské a jedné bělošské rodině na americkém Jihu se nyní zapsalo také do historie cen Oscar.

Dnešní oznámení nominací jubilejního 90. ročníku sice snímku Mudbound nedává šance v kategoriích pro nejlepší film či režii, avšak kameramanka Rachel Morrisonová se právem stala historicky první ženou nominovanou ve svém oboru.

Snímek, který dále může uspět za herecké výkony či nejlepší adaptovaný scénář, je však také velkým úspěchem Netflixu. Tato internetová televize loni investovala obrovské prostředky do filmové tvorby s ambicí nejen vládnout trhu s kvalitními seriály, ale též na největších festivalech soupeřit s tradičními studii a konkurovat Hollywoodu.

První významný oscarový úspěch teď potvrzuje, že frontální kinematografický útok Netflixu, jenž ročně vyprodukuje desítky filmů, se začíná vyplácet.

Také v jiných ohledech jsou nominace překvapivé. Letošní ročník patřil k nejméně předvídatelným za dlouhou dobu. Že se favoritem s 13 nominacemi stane fantasy drama Tvář vody od mexického režiséra Guillerma del Tora, se dalo čekat. I to, že mu na paty s osmi a sedmi nominacemi budou šlapat válečné drama Christophera Nolana zvané Dunkerk a kriminální tragikomedie Tři billboardy kousek za Ebbingem od irského režiséra Martina McDonagha.

Greta Gerwigová, autorka debutu Lady Bird, získala nominaci na Oscara na nejlepší režii. | Video: A24 | 02:33

Mnohem zajímavější je však pohled na to, kdo všechno se dostal do hlavních kategorií. Podobně jako na nedávno udílených Zlatých glóbech také nyní na oscarových nominacích velký ohlas patřil filmům věnujícím se ženám, obzvláště ženám, kterým se děje příkoří. Jde o zřejmý důsledek kampaně vedené pod hashtagem #MeToo.

Naštěstí nemá efekt jakýchsi ocenění za zásluhy, naopak možná pomohl vyzdvihnout kvalitní filmy, kterým by se jinak tolik pozornosti nedostalo. Třeba zmíněným Třem billboardům kousek za Ebbingem.

Na rozdíl od zhruba devadesátky novinářů, kteří hlasují o Zlatých glóbech, však více než 8400 oscarových akademiků neocenilo jen filmy o ženách, ale též filmy tvořené ženami. Vedle scenáristek a kameramanky Mudboundu získala Greta Gerwigová, autorka debutu Lady Bird, nominaci na nejlepší režii. A k ní přidala další za nejlepší film.

Za režii byl nominován též debutující afroamerický komik Jordan Peele za horor Uteč. Ten může bodovat i v kategoriích nejlepší scénář a nejlepší film.

Je dobře, že podobné invenční a překvapivě natočené žánrové tituly získávají pozornost poměrně konzervativních amerických akademiků, mezi nimiž stále statisticky převládají postarší bílí muži. Hororu Uteč jistě pomohlo, že je též satirickým komentářem k rasové problematice a zneužívání moci v současné Americe, ale to historicky platí o spoustě hororů už od dob tísnivého zombie filmu George Romera Noc oživlých mrtvol z roku 1969.

Mnozí zámořští kritici v kategorii nejlepší film postrádají komiksovou Wonder Woman. Hrálo by jí do karet, že je prvním vcelku povedeným komiksem se silnou ženskou superhrdinkou, že také její režisérka Patty Jenkinsová je žena a že přinejmenším ve Spojených státech je podobně emancipovaný vysokorozpočtový hit považován za průlomový.

Akademici však k superhrdinskému žánru nechovají přílišnou důvěru. I zmiňovaný Christopher Nolan si svou první nominaci na nejlepší režii nevysloužil ceněným dramatem o Batmanovi Temný rytíř, nýbrž až nyní za válečný Dunkerk.

Wonder Woman je navíc o poznání horším filmem než Temný rytíř, problematická i v rámci svého žánru, a je v pořádku, že zůstala opominuta.

Leckteré vynikající, avšak tematicky méně nápadné tituly - jako kritiky favorizované gay drama Call Me by Your Name - možná zůstaly neprávem opomenuty. Podobně zamrzí, že se do užších nominací na nejlepší cizojazyčný film nedostal thriller Odnikud německého režiséra Fatiha Akina. Mezi nominovanými by mu to slušelo víc než třeba lehce nadprůměrnému snímku Fantastická žena s transsexuální tematikou.

I tak nezávislé filmy jako horor Uteč či drama o vztahu matky s dcerou Lady Bird ukazují modernější, různorodější, otevřenější tvář Oscarů - cen dlouhodobě kritizovaných za zkostnatělost.