Clooney a další filmaři dají půl milionu dolarů na omezení zbraní. Zúčastní se i protestního pochodu

před 5 hodinami

Filmaři Steven Spielberg a George Clooney či moderátorka Oprah Winfreyová oznámili, že každý z nich dá 500 tisíc dolarů, v přepočtu zhruba deset milionů korun, na pochod za zpřísnění amerických zbrojních zákonů. Protestní akce nazvaná Pochod za naše životy, která se bude konat 24. března ve Washingtonu, je reakcí na incident ze 14. února, kdy na floridské střední škole zastřelil devatenáctiletý útočník 17 lidí.

Jako první svůj finanční dar kampani za reformu zbrojních zákonů v USA nahlásili herec George Clooney a jeho manželka Amal, která pracuje coby obhájkyně lidských práv. Manželé dodali, že se pochodu osobně zúčastní.

Kromě Clooneyho kolegů Stevena Spielberga a Oprah Winfreyové daruje na kampaň za omezení zbraní půl milionu dolarů také filmový producent Jeffrey Katzenberg.

Březnový pochod je jednou z mnoha událostí, které organizují američtí studenti s cílem zpřísnit zbrojní zákony. Na sociálních sítích podporu studentské kampani vyjádřily také pěvecké celebrity Justin Bieber, Lady Gaga a Cher.

Kampaň vyvolal útok devatenáctiletého Nikolase Cruze, který minulou středu postřílel 17 lidí na škole v Parklandu legálně drženou poloautomatickou zbraní, ačkoli měl už dříve opakovaně problémy s předpisy a ze školy ho vyloučili.

Studenti z této školy od útoku stále hlasitěji volají po přísnější kontrole zbraní. Mnozí poukazují na politiky, které finančně podporuje vlivná Národní asociace držitelů zbraní, a někteří tvrdě kritizovali prezidenta Donalda Trumpa pro údajnou nečinnost.

Americká média však píší, že snaha odpůrců zbrojní lobby je nejspíš marná. V Kongresu se návrh na zpřísnění zákona o držení zbraní objevil několikrát, ale scénář byl pokaždé stejný - demokraté žádali zpřísnění podmínek pro pořizování zbraní, republikáni odkazovali na druhý dodatek americké ústavy, který občanům zaručuje právo ozbrojovat se.

Podle nejnovějších zpráv mnozí zákonodárci připouštějí změny a prezident Trump chce podle Bílého domu podpořit lepší prověřování lidí kupujících zbraně. Republikány ovládaný floridský Senát údajně připravuje balíček zákonů, jenž by měl snadnou dostupnost střelných zbraní omezit.

Podpora úpravy zákonů dovolujících vlastnit zbraň je po #MeToo a podpoře fondu Time's Up Now pro sexuálně obtěžované ženy napříč profesemi další velkou kauzou, do které se v Americe vkládají filmaři.