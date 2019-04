před 7 hodinami

Restaurovanou verzi Cesty do pravěku nyní promítají kina. | Video: Kamil Fila, Blahoslav Baťa | 05:00

Film Karla Zemana Cesta do pravěku z roku 1955 byl digitálně zrestaurován a novou verzi teď promítají kina. "Vidíte ty barvy, vše vystoupí na povrch. Film tím omládl, už nepůsobí jako z 50. let, ale jako dobře zachovaný snímek ze 70. let," míní kritik Kamil Fila.