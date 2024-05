Začal festival v Cannes. Po červeném koberci prošly Meryl Streep i režisérka Barbie

V atmosféře mísící obvyklá očekávání s nebývalou nervozitou začal toto úterý večer 77. ročník filmového festivalu ve francouzském Cannes. Potrvá do příští soboty. Po červeném koberci se prošly herečky Meryl Streep, Juliette Binoche, Léa Seydoux a Jane Fonda nebo prezidentka poroty Greta Gerwig, režisérka loňského hitu Barbie.

Letošní ročník zastiňují jednak spekulace o možných odhaleních pod hlavičkou #MeToo, jednak hrozící stávka festivalových pracovníků. Nabitému programu vévodí Megalopolis, očekávaný film slavného Francise Forda Coppoly, a Milé laskavosti. Na této své novince režisér Yorgos Lanthimos opět spolupracoval s herečkou Emmou Stone, které jejich předešlý projekt Chudáčci vynesl Oscara.

"Letos tady panuje hodně zvláštní nálada. Na jednu stranu se lidé těší na filmy, na druhou se obávají možného narušení festivalu, které by mohlo vést až k policejnímu vyšetřování," naznačuje Scott Roxborough, šéf evropské pobočky serveru The Hollywood Reporter.

Francouzský deník Le Figaro minulý týden informoval, že organizátoři najali tým odborníků na takzvaný krizový management zřejmě v očekávání odhalení souvisejících s kauzou #MeToo. Agentura Reuters spekuluje o článku, v němž by až desítka vlivných lidí z branže mohla být obviněna ze sexuálního násilí. Koho se má týkat a kdy vyjde, není zřejmé. "Něco se chystá a asi to bude opravdu velké," připouští také Scott Roxborough.

Podle listu Le Figaro by jedním z důsledků kauzy mohlo být to, že pořadatelé na poslední chvíli odstraní některé filmy z programu, případně kohosi požádají, aby se neukazoval na červeném koberci. Bude záležet na vážnosti případných obvinění. "Samozřejmě nelze vyloučit, že nastanou nějaké kontroverze, ale rádi bychom letos měli festival bez polemik. To hlavní, kvůli čemu jsme sem všichni přijeli, jsou filmy," řekl webu The Hollywood Reporter krátce před zahájením ředitel festivalu Thierry Fremaux.

Podle agentury ČTK se téma #MeToo v poslední době znovu dostalo na titulní strany novin, když newyorský odvolací soud zrušil odsouzení hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina za sexuální delikty a nařídil zahájení nového procesu. Stejným zvratem byla naopak vazba pro Gérarda Depardieua kvůli sexuálnímu napadení. Francouzského herce, jenž v těchto dnech pobývá v Praze, čeká soud v říjnu.

V Cannes bude letos uveden také krátký film režisérky Judith Godrèche, která se ve Francii stala symbolem hnutí #MeToo, když ze sexuálního napadení obvinila režiséry Jacquese Doillona a Benoîta Jacquota. Její snímek se jmenuje Moi aussi, v překladu #MeToo.

Druhým vážným problémem by mohla být stávka lidí, kteří pro festival pracují na volné noze a jimž vadí navrhované změny ve francouzském zákoníku práce. "Mohli bychom zažít to, co tady nebylo od roku 1968, tedy že by byl festival skutečně přerušen," upozorňuje Scott Roxborough. Agentura AP zase předpokládá, že se pořadatelé nevyhnou protestům souvisejícím s ruskou válkou na Ukrajině či izraelskou vojenskou operací v Pásmu Gazy. "Neexistuje nic, co ospravedlňuje zabiíjení dětí. Ani v Gaze, ani jinde," napsal krátce před zahájením na Instagram jeden z porotců, francouzský herec Omar Sy.

Nehledě na to všechno návštěvníky čeká jeden z nejlepších programů za poslední roky, shrnuje novinář. "Letos tady máte jednu hvězdu artového filmu vedle druhé, veterány i neokoukané tváře, přesně tak, jak byste to od Cannes očekávali," hodnotí Roxborough.

Coppolova sázka na nejistotu

Mezi nejočekávanější filmy také kritik The Hollywood Reporteru řadí sci-fi epos Megalopolis, na němž režisér Francis Ford Coppola pracoval desítky let. Autor trilogie Kmotr nebo válečného dramatu Apokalypsa do projektu v hlavní roli s hercem Adamem Driverem investoval z vlastní kapsy až 120 milionů dolarů, v přepočtu asi 2,8 miliardy korun, protože mu na něj nikdo nechtěl dát peníze.

"Může to být buď obrovský průšvih, nebo naprostý hit. Ale vidět ho chtějí všichni," říká Roxborough. Coppola z Megalopolis v úterý zveřejnil první trailer.

1:31 Krátce před zahájením festivalu v Cannes zveřejnil Francis Ford Coppola první trailer z filmu Megalopolis. | Video: American Zoetrope

Festival poslední roky vícekrát poctil veterány filmového průmyslu. Čestnou Zlatou palmu za celoživotní přínos si odsud odvezli Harrison Ford, Michael Douglas nebo Tom Cruise. Letos je dostanou na úterním zahájení Meryl Streep, na závěrečném galavečeru pak George Lucas. Tvůrce ságy Star Wars právě v úterý oslavil osmdesátiny.

Podle novináře Roxborougha se Cannes tímto způsobem snaží připomínat významné osobnosti světové kinematografie v době, která víc přeje superhrdinům či obecně hollywoodským spektáklům. "Přestože na červeném koberci ale uvidíte spoustu respektovaných starších osobností, většina největších hvězd letošního ročníku je mladých," myslí si žurnalista.

Konkrétně zmiňuje herce Jacoba Elordiho z teenagerského seriálu Euforie, který letos v Cannes soutěží s novým filmem režiséra Paula Schradera. Anya Taylor-Joy zase ztvárnila hlavní roli v očekávaném akčním sci-fi Furiosa: Sága Šíleného Maxe, jež bude uvedeno mimo soutěž. A herečka s pěveckou kariérou Selena Gomez patří k delegaci krimi muzikálu nazvaného Emilia Perez.

Zahajovací film, komedii Le Deuxième acte, natočil francouzský režisér Quentin Dupieux, hlavní role v ní ztvárnili Léa Seydoux, Louis Garrel a Vincent Lindon. Mezi 22 tituly soutěžícími o hlavní cenu, Zlatou palmu, jsou novinky Francouzů Jacquese Audiarda a Michela Hazanaviciuse, kanadského Davida Cronenberga, italského Paola Sorrentina nebo v exilu žijícího ruského Kirilla Serebrennikova. Vítěze vybere porota vedená Gretou Gerwig, tvůrkyní loňského hitu Barbie.

Íránské drama

Mezi soutěžícími zůstává i Semínko posvátného fíku, což je novinka íránského režiséra a držitele mnoha ocenění včetně Zlatého medvěda z festivalu Berlinale Mohammada Rasúlofa. Toho minulý týden soud v Teheránu poslal na pět let do vězení za údajné spiknutí proti národní bezpečnosti. Filmař byl rovněž odsouzen k zaplacení pokuty, konfiskaci majetku a ranám holí, uvedla agentura AFP. Íránské úřady Rasúlofa pronásledují od roku 2011, kvůli tomu vícekrát nemohl vycestovat na mezinárodní festivaly.

V pondělí web Variety.com napsal, že Rasúlofovi se podařilo uniknout z Íránu a odcestovat do Evropy. "Musel jsem si vybrat mezi vězením a opuštěním Íránu. S těžkým srdcem jsem se rozhodl pro exil," potvrdil vzápětí Rasúlof, že už je v Evropě. Jeho distributor doufá, že umělec dorazí až do Cannes.

Tam bude mimo soutěž dále uveden například první díl Horizon: An American Saga, nového westernu o osidlování Divokého západu, jejž natočil a hlavní roli v něm ztvárnil Kevin Costner.

Kinematografii s tuzemskou stopou v Cannes zastoupí studentský animovaný snímek Plevel ruské režisérky Poly Kazak. Vznikl v produkci písecké Filmové akademie Miroslava Ondříčka, kde autorka studovala, a české společnosti Maur film. Mimo soutěž budou promítnuté také krátkometrážní Ztracennosti od Anety Kernové.

Agentura AFP očekává, že festival na francouzské Riviéře navštíví okolo 35 tisíc lidí. Pro Francii to bude logistický i bezpečnostní trénink před další velkou akcí - od 26. července Paříž hostí letní olympijské hry. Také ty ohrožuje možná stávka, konkrétně pařížských řidičů ve veřejné dopravě nebo policistů.