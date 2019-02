Hollandová obrací pozornost k Česku. S Trojanem natočí film o léčiteli Mikoláškovi

Šestinásobný držitel Českého lva Ivan Trojan se představí v novém snímku polské režisérky Agnieszky Hollandové nazvaném Šarlatán, který se začne natáčet v dubnu.

Historické drama sleduje osudy českého lidového léčitele Jana Mikoláška, který žil v letech 1887 až 1973, pomohl komunistickému prezidentovi Antonínu Zápotockému a krátce nato se stal obětí politického procesu.

Film vznikající v koprodukci Česka, Irska a Slovenska začnou tuzemská kina promítat 20. února 2020, informoval dnes mluvčí distribuční společnosti CinemArt. Scénář napsal třiačtyřicetiletý Marek Epstein.

Příběh léčitele Mikoláška, kterého ztvární Ivan Trojan, se odehrává v průběhu několika desetiletí.

Mikolášek bez ohledu na dobu či režim a bez lékařského vzdělání diagnostikoval a bylinami léčil nemocné ze všech společenských vrstev. Sám ale bojoval s vnitřními démony.

"Jde o příběh člověka výjimečného, ale zároveň velmi nejednoznačného. Ví, že zachraňuje životy, umí pomoct lidem, ale zároveň si uvědomuje, že potřebuje pomoct i sám sobě," říká Trojan.

Postavu Mikoláška v mladším věku ztvární jeho syn Josef Trojan, postavu léčitelova asistenta si zahraje Slovák Juraj Loj.

"Léčitelství mě vždy zajímalo. To, že je nějaký člověk schopen se tak silně zahloubat do těla a duše jiného člověka, že zjistí, co v něm je. Mikolášek byl neuvěřitelně chytrý, intuitivní, ale zároveň racionální diagnostik, který dokázal bylinkářstvím lidem skutečně neuvěřitelně pomáhat," dodává režisérka Hollandová.

Za kameru se postaví Martin Štrba, architektem je Milan Býček, kostýmní výtvarnicí Katarína Štrbová Bieliková. Film sestříhá Pavel Hrdlička, hudbu složí Polák Antoni Lazarkiewicz.

Snímek produkuje společnost Marlene Film Production Šárky Cimbalové, hlavní část natáčení se uskuteční letos v dubnu a červnu například na Okoři či v Mladé Boleslavi.

Světoznámá sedmdesátiletá filmařka Agnieszka Hollandová je absolventkou pražské FAMU. Její snímky získaly mnoho ocenění, například titul Evropa, Evropa z roku 1990 obdržel Zlatý glóbus a nominaci na Oskara pro scénář.

V Česku je Hollandová známá především díky oceňované minisérii o Janu Palachovi Hořící keř, kde si zahrál právě Ivan Trojan.

Poslední film Hollandové nazvaný Pan Jones měl světovou premiéru na letošním filmovém festivalu Berlinale. Vypráví o velšském novináři Garethu Jonesovi, který ve 30. letech minulého století jako první západnímu světu popsal hladomor na Ukrajině a později zřejmě zemřel rukou sovětské tajné policie NKVD.

Filmem Pan Jones by si Hollandová přála opětovně zdůraznit význam novinářů a to, jak je pro společnost důležité, aby psali pravdu, jak řekla minulý týden při světové premiéře. Podle Hollandové je Jonesův odkaz důležité připomínat právě dnes, v době takzvaných fake news.