Až se potopí Dánsko. V seriálu země nařídí masovou evakuaci všech obyvatel

Do ponuré blízké budoucnosti zasadil dánský režisér Thomas Vinterberg svůj první televizní seriál. Odehrává se v době, kdy stoupající hladiny moří už zcela zaplavily Nizozemsko a nyní stejný osud čeká Dánsko. Ve snaze zachránit národ vláda nařizuje masovou evakuaci všech obyvatel a uzavření státu.

Minisérii Families Like Ours začne dánská televize vysílat v říjnu. Foto: Sturla Brandth | Video: Studiocanal

Šest milionů Dánů si snaží co nejrychleji vyřídit papíry pro migraci do jiných evropských zemí. Kdo neuspěje, úřady ho deportují do předem dojednaných destinací jako Rumunska.

Minisérii nazvanou Families Like Ours režisér částečně natočil v Česku. Tento týden ji představil na benátském festivalu. "V základu vypráví o lidech a ptá se, jak bychom se s takovou krizí vyrovnali," říká Thomas Vinterberg. "Jak přesně by to probíhalo? Ustáli bychom to? Uměli bychom začít nanovo v cizí zemi?" ptá se.

Oceňovaný pětapadesátiletý tvůrce před čtyřmi roky získal Oscara pro nejlepší cizojazyčný film za Chlast. Nápad na novinku ale dostal už před lety, kdy pozoroval, jak nevlídně se Evropa zachovala k uprchlíkům před syrskou občanskou válkou.

Pár let nato byl režisér sám v Paříži, kde už rok a půl žil, ale stále si tam připadal nevítaný. "Každý den jsem chodil do stejné kavárny a pořád se tam ke mně chovali stejně hrubě jako k turistovi. Najednou jsem pocítil strašnou chuť být zase doma s rodinou. Stýskalo se mi po dcerách. Tak jsem si začal představovat, jaké by to bylo, kdyby nás rozdělili jako uprchlíky, kdyby se role prohodily a najednou to byli my ze Západu, kdo musíme prchat," popisuje pro web The Hollywood Reporter.

Pod seriálem je Vinterberg podepsán také jako jeden ze scenáristů. "Možná byl na začátku toho všeho strach, že jsme jako ti cestující v první třídě na Titanicu, voda už zaplavuje obytné prostory třetí a čtvrté třídy, ale my dál večeříme, hrajeme na housle a nechceme nic slyšet. Nechceme se změnit, nejsme schopni se změnit," kritizuje režisér.

V seriálu chtěl nejen ukázat nebezpečí hrozící přímořské skandinávské zemi, ale také vyzdvihnout její organizační schopnosti.

Vinterberg je přesvědčený, že Dánové by nečekali, až je voda zaplaví, ale připravovali by se dopředu a postupovali by systematicky.

Právě proto nekladl důraz na prvoplánové záběry měst mízících v důsledku povodní a záplav. Místo toho příběh zasadil do doby několik měsíců před ekologickou katastrofou a ukazuje, jakou daň by si vybrala na lidech.

Seriál sleduje několik postav. Architekt s manželkou doufají, že budou schopni přenést své životy do Paříže. Druhá dvojice zná vládní plány s předstihem, protože jeden z partnerů pracuje pro ministerstvo. Dále v příběhu vystupují talentovaný hoch, jenž chce získat fotbalové stipendium do Velké Británie, nebo architektova bývalá žena, které úřady nařídí přesídlit do Rumunska.

Hlavní hrdinkou je však její dcera, poprvé zamilovaná středoškolačka. Ta si musí vybrat mezi svými nejbližšími, tedy zda zamíří s matkou a jejím novým přítelem do Bukurešti, nebo jestli půjde s otcem do Paříže, líčí server Deadline.com.

Podle něj seriál v nějakém ohledu připomíná film Melancholie dánského režiséra Larse von Triera, v němž se na Zemi řítila jiná planeta.

Na rozdíl od něj ale Vinterberg neusiloval o velkolepé scenerie. "Větší hrůzu vždycky nahání to, co nevidíte," tvrdí filmař, jenž téma konzultoval nejen s odborníky na klima.

Spojil se také s dánským ministerstvem zahraničí, aby zjistil, jak co nejvěrněji znázornit masovou evakuaci obyvatel. "Mluvili o tom, že by v Evropě vznikly koridory pro přesun uprchlíků a dopravu," zmiňuje.

Families Like Ours je jedním ze čtyř televizních seriálů, který měl tento týden premiéru na benátském festivalu.

Pro české diváky může být sedmidílná minisérie zajímavá i tím, že štáb vloni v únoru a březnu natáčel také v Hradci Králové, Hýskově, Bílině, Kladně, Modleticích nebo Praze a okolí. Prostřednictvím pobídek Česko vyplatilo tvůrcům více než 15 milionů korun. Dánská televize začne novinku vysílat v říjnu, napsal server The Hollywood Reporter.

