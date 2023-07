Ewan McGregor si ve Varech převzal cenu, pak uvedl film, kde hraje s dcerou

Skotský herec, režisér a producent Ewan McGregor večer z rukou Jiřího Bartošky převzal Cenu prezidenta Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. McGregor, kterého mezinárodně proslavil snímek Trainspotting, poté společně se svou dcerou, herečkou a producentkou Clarou McGregorovou uvedl jejich společný snímek Druhá šance.

"Myslím, že mám velké štěstí, že mohu být hercem, mám rád to, co dělám," uvedl McGregor, a poté na jeviště pozval také svoji dceru Claru."Je to jako sen, být tady," řekla Clara McGregorová.

Hereckou kariéru McGregor započal v 90. letech, kdy získal první role v televizních seriálech, ale především začal spolupracovat s režisérem Dannym Boylem. Za roli v černé komedii Mělký hrob získal Empire Award pro nejlepšího britského herce. Mezinárodní senzaci znamenal jejich další společný film Trainspotting z roku 1996. Adaptace románu Irwina Welshe se stala druhým nejúspěšnějším britským filmem všech dob.

Do světa hollywoodských filmů McGregor poprvé vstoupil jako Obi-Wan Kenobi v Lucasových Hvězdných válkách, poté natočil s Ridley Scottem válečné drama Černý jestřáb sestřelen a s Bazem Luhrmannem muzikál Moulin Rouge! Film získal dva Oscary a McGregor obdržel Evropskou filmovou cenu za přínos světovému filmu a první nominaci na Zlatý glóbus.

V příběhu Druhá šance se otec a jeho dvacetiletá dcera, kteří od sebe byli dlouho odloučeni, vydávají na cestu ze San Diega do Nového Mexika. Po letech k sobě hledají vztah skrze dívčiny problémy se závislostí. S každým překonaným kilometrem v dramatu plným jemného humoru a rodičovské lásky zjišťují, že mají mnoho společného.Herecké umění Ewana McGregora postupně vyhledávali další slavní režiséři jako Tim Burton, Michael Bay, Marc Forster nebo Woody Allen a pokračovala jeho spolupráce s Georgem Lucasem.