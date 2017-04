Ella Fitzgeraldová by oslavila sto let. Její největší hity připomene česká zpěvačka Elena Sonenshine

před 4 minutami

Dream a Little Dream of Me, Cheek to Cheek či It Don't Mean a Thing - to je jen skromný výčet největších hitů americké jazzové zpěvačky Elly Fitzgeraldové, která by v úterý oslavila rovných sto let. Fitzgeraldová se proslavila zejména v 50. letech, je autorkou stovek písní a držitelkou třinácti cen Grammy. Na její počest zazpívá ve středu v pražském klubu LOOP na Občanské plovárně i česká jazzová zpěvačka Elena Sonenshine.

Americké černošské zpěvačce se přezdívalo královna songů nebo lady swing. Narodila se ve státě Virginie, v patnácti letech přišla o matku a po kratším pobytu v sirotčinci se živila jako barmanka v nevěstinci. Kromě toho měla problémy s policií a chvíli dokonce žila na ulici.

Svůj talent předvedla poprvé v roce 1934, kdy vyhrála soutěž v newyorském Harlemu. Díky tomu ji angažoval orchestr Chicka Webba, který po smrti jeho zakladatele vedla. Vrchol její kariéry byl zejména v 50. letech.

Její manažer, jazzový impresário Norman Granz, pro ni zajistil nejen vynikající písňový fond, ale také výborný doprovod. Zpívala s takovými hvězdami, jako byli Louis Armstrong, Frank Sinatra, Count Basie, Duke Ellington nebo Benny Goodman, kromě jazzu zasahovala i do dalších hudebních oblastí, od blues přes gospely po soul.

V roce 1969 vystoupila v pražské Lucerně

Jako interpretka se vyznačovala hebkým hlasem v rozmezí tří oktáv, známá byla také svými improvizačními vlohami. Nahrála přes 150 alb a je držitelkou třinácti cen Grammy. Je autorkou stovek písní, například Dream a Little Dream of Me, Cheek to Cheek či It Don't Mean a Thing.

Fitzgeraldová byla čestnou doktorkou mnoha univerzit a nositelkou řady amerických i zahraničních vyznamenání. V rámci svých koncertních turné navštívila několikrát Evropu a v roce 1969 zazpívala také v pražské Lucerně. Svým swingovým cítěním a improvizačními schopnostmi inspirovala řadu zpěvaček, z těch českých například Vlastu Průchovou.

Zpěvačka léta trpěla cukrovkou, kvůli níž jí byly v roce 1993 amputovány obě nohy pod koleny. Zemřela o tři roky později ve věku 78 let.

Mack the Knife na Občanské plovárně

V rámci jejích nedožitých sto let se ve středu uskuteční v pražském klubu LOOP na Občanské plovárně koncert české jazzové zpěvačky Eleny Sonenshine. Zazní například skladby A tisket A tasket, Summertime, Mr. Paganini nebo Mack the Knife, za níž získala Fitzgeraldová Grammy.

Koncerty Eleny Sonenshine s kapelou Jacose Jazz se pak přesunou do dalších českých měst, jako jsou Kralupy nad Vltavou nebo Doksy.

