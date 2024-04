Dejvické divadlo znovu v kinech. Lístky na nedělní přímý přenos rychle mizí

Navázat na úspěch loňského přenosu představení Ucpanej systém do kin chce Dejvické divadlo v Praze. Tuto neděli do biografů pošle další svůj úspěšnou inscenaci Elegance molekuly. Hru o českém vědci Antonínovi Holém napsal a režíroval Petr Zelenka. O nedělní přímý přenos je velký zájem, v Praze zbývají volné lístky do jediného kina.

Přenos Elegance molekuly z Dejvického divadla odvysílá 170 kin v Česku a na Slovensku, vstupenky stojí 350 korun.

V Praze už zbývají lístky na nedělní projekci jen do Kina 35 ve Francouzském institutu. Vyprodaná jsou i dvě brněnská kina nebo ta v Plzni a Českém Brodě. Větší část vstupenek naopak zbývá například v Havířově či Kutné Hoře. Ve slovenských kinosálech je také dost volných vstupenek.

Elegance molekuly měla v Dejvickém divadle premiéru na jaře 2018. Divákům přibližuje život jednoho z nejvýznamnějších chemiků 20. století Antonína Holého, který žil v letech 1936 až 2012. Hra zkoumá vznik a dramatický průmyslový vývoj látek z českých chemických laboratoří, které dnes léčí AIDS u více než 80 procent pacientů na celém světě. Holý byl za své objevy několikrát navržen i na Nobelovu cenu.

Režisér Zelenka v původně nedramatickém životním příběhu míchá reálné postavy s vymyšlenými a hledá drama. Odbornými poradci při psaní mu byli odborníci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky.

"Zelenkovi se podařilo vytěžit z nepříliš dramatické látky maximum. Důmyslně propojuje dokumentární prvky s fikcí, přehledně si hraje s časovými rovinami, vážnost tématu odlehčuje nenuceným humorem a cynickým úšklebkem. Záměrně se nezříká ani jemného patosu a sentimentu," napsal v recenzi kritik Saša Hrbotický. Podle něj je inscenace napínavá, zábavná a divákovi nedovolí vydechnout.

Hlavní roli Holého ztvárnil Martin Myšička, dále účinkují Ivan Trojan, Veronika Khek Kubařová, Pavel Šimčík či Zdeňka Žádníková.

Dejvické divadlo, o jehož představení je dlouhodobě enormní zájem, chce přímými přenosy do kin dostat svou práci k širší veřejnosti. Loni do biografů živě přenášelo derniéru dlouho vyprodané inscenace Ucpanej systém, na kterou do 129 kin přišlo 32 999 diváků. Podle organizátorů se tak stala nejnavštěvovanějším přímým přenosem divadelního představení v Česku.

Od letošního roku dejvickou scénu řídí Lukáš Průdek, který v přenosech do kin spatřuje také obchodní příležitost. Už před nástupem do funkce varoval, že kvůli snižování schodku státního rozpočtu nastanou pro kulturu těžké časy. "A Dejvické divadlo může mít náskok před ostatními divadly v tom, nakolik může být méně závislé na veřejných prostředcích," zmínil Průdek přenosy do kin jako jednu z cest, jak pro Dejvické divadlo získat více peněz.

Rozdíl v loňském a letošním projektu spočívá v tom, že zatímco Ucpanej systém byl derniérou, Elegance molekuly po nedělním přenosu nezmizí z repertoáru. "Hlavním smyslem je přístupnost diváků do Dejvického divadla. Ten sál má 150 míst. I když jezdíme po celé republice a hrajeme i ve větších sálech, pořád tam je přetlak zájmu a lidé nemají možnost se do toho divadla dostat," vysvětlil Průdek tento týden v rozhlasovém pořadu Akcent.

Kino je podle něj návštěvě divadla ještě relativně blízké. "Tím, že je to zážitek sdílený, diváci tam přijdou spolu, je to tady a teď, neopakovatelná chvíle. To nám přišlo natolik zajímavé, že bychom v tom rádi pokračovali i nadále," dodal.

Že by se lidé kvůli přenosu Eleganci molekuly nasytili a pak už na představení nechodili do divadla, se Průdek neobává. "Když se podíváte na nějaký dokument o létání balonem, tak to ve vás nevyvolá pocit, že už nikdy nechcete letět balonem, ale naopak to, že tím balonem letět chcete, protože jste to viděl v dokumentu a je to krásné," přirovnává Průdek, který by si přál, aby přenos Elegance molekuly naopak přivedl do Dejvického divadla ještě víc lidí.

Video: Trailer z inscenace Elegance molekuly