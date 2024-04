Začal festival Dny evropského filmu, uvádí novinky světových režisérů

Víc než třicítku snímků nabízí právě zahájený festival Dny evropského filmu. Do úterý 9. dubna se koná v pražských, brněnských a ostravských kinech. Program 31. ročníku akce zahrnuje díla uznávaných režisérů i svěží debuty oceněné na prestižních přehlídkách v Cannes či Benátkách.

Diváci uvidí například vesnické drama Unavená naděje od tureckého režiséra Nuriho Bilgeho Ceylana, což je držitel Zlaté palmy z festivalu v Cannes a poslední zástupce Turecka v boji o Oscara. Snímek vypráví o mladém vesnickém učiteli z Anatolie, který čtyři roky čeká na přeložení do Istanbulu. Už přestává doufat, když mu naději vrátí kolegyně.

Na programu jsou dále nový dokument Wima Wenderse o německém malíři a sochaři Anselmu Kieferovi, snímek bulharského režiséra Stefana Komandareva nazvaný Blažiny lekce, který loni vyhrál na karlovarském festivalu, či Od konce světa nic dobrého nečekejte, což je novinka uznávaného rumunského režiséra Radua Judeho. Dle pořadatelů groteskně vypovídá o době, jíž vládnou sociální síť TikTok a divoký kapitalismus.

Z děl uznávaných režisérů publikum čeká také loňská Chiméra od italské tvůrkyně Alice Rohrwacherové, držitelky ceny za scénář z Cannes. Vypráví o muži, jenž dokáže rozeznat místa, kde jsou ukryty staré etruské poklady. Zatímco on hledá ztracenou lásku, jeho přátelé využívají vzácných schopností k tomu, aby pohádkově zbohatli.

Snímky dle organizátorů odrážejí aktuální témata nehledě na žánr. V Praze na ně mohou diváci vyrazit do kin Světozor, Edison Filmhub a Přítomnost. V Brně projekce hostí biograf Art, v Ostravě pak Minikino. Program je na webu. Festivalové ozvěny od 10. do 14. dubna zamíří do desítek měst.

Hlavní soutěž se zaměřuje na debuty. Nastupující generaci patří sekce s názvem Poprvé, diváci se mohou těšit například na černou komedii s prvky thrilleru Vincent musí zemřít francouzského režiséra Stéphana Castanga.

Se dvěma cenami z Benátek za režii a za scénář do 40 let zamíří do Prahy i debut švédské režisérky Miky Gustafson nazvaný Ráj v plamenech. V něm se dospívající Laura stará o dvě mladší sestry, zatímco matka je na delší dobu pryč. Letní bezstarostnost se rozplyne, když se ohlásí sociálka.

Další soutěžní sekci Film & hudba obsadí dokumentární, hrané i animované filmy točící se okolo rytmu a melodie. Tato sekce nabídne třeba portrét Daaaaaalí!, v němž hudebník a režisér Quentin Dupieux nabízí příběh stejně fantaskní, jako jsou obrazy surrealistického malíře Salvadora Dalího.

Festival vzdá poctu rakouské režisérce Jessice Hausner. Nabídne její úspěšné snímky Lovely Rita, Hotel, Lurdy a v české předpremiéře novinku Club Zero. V ní Mia Wasikowska jako slečna Novaková přichází do prestižní internátní školy, aby studentům ukázala nejnovější stravovací trendy a naučila je jíst uvědoměle. Mezi ní a dětmi však vznikne nebezpečně silné pouto a rodiče ji obviní, že jejich potomky manipuluje. Součástí projekce bude také masterclass s filmařkou.

Dny evropského filmu představí i snímky věnované ekologii a vztahu člověka k životnímu prostředí, kterým věnuje samostatnou sekci s názvem Živá planeta. Součástí doprovodného programu budou diskuse, projekce pro seniory a školy, semináře pro profesionály i dětské dílny. Například v Ostravě po uvedení filmu Blažiny lekce, jehož hrdinku podvodníci připraví o peníze ušetřené na manželův hrob, následuje debata s odborníky o nekalých praktikách obchodníků a obelhávání seniorů.

Dny evropského filmu jsou soutěžním festivalem třetím rokem. V hlavní soutěži debutů vítěze vybere porota, ve které zasednou herečka a kurátorka projektu Terapie sdílením Ester Geislerová, ředitel distribuční společnosti Aerofilms Ivo Andrle a producent Jakub Jíra. Kromě toho bude vyhlášeno ocenění za nejlepší hudební film a Cena diváků Lux, kterou uděluje Evropský parlament ve spolupráci s Evropskou filmovou akademií. Vítězové budou známi v úterý.

Video: Trailer z filmu Club Zero