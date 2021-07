Velké sólo pro Janžurovou. V dceřině režii zahájila Hvězdné léto pod žižkovskou věží

Iva Janžurová tuto středu zahájila třetí ročník letní scény Prima Hvězdné léto pod žižkovskou věží, kterou provozuje pražské Divadlo Kalich. Vyprodané hlediště dlouho vestoje aplaudovalo téměř dvouhodinovému pobytu Janžurové na jevišti v inscenaci francouzského autora Jeana-Marie Chevreta nazvané Pusťte mě ven!, kterou režírovala hereččina dcera Sabina Remundová.

Hra vypráví o hvězdě pařížského divadla a filmu, která cestou na galavečer uvízne za bezpečnostní roletou. Janžurová, jež 19. května oslavila osmdesátiny, si k postavě vytvářela vztah zpočátku obtížně.

"Mamina tu hru měla dlouho v šuplíku a nějak na ni nepřišla chuť a chvíle, ale souhrou okolností ta chvíle nastala. Ona i já jsme kvůli různým přerušením práce měly čas. Myslím, že to není náhoda, že to tak mělo být," říká režisérka Remundová.

Hra je napsána jako velké herecké sólo. Remundová se na jevišti krátce objeví v roli Karolíny, většinu představení se spoustou textu však Janžurová táhne sama.

"Text je ošidný v tom, že každá situace je podobná té předchozí nebo následující. Budu to na představení dělat bez nápovědy, ale myslím, že když se nic strašného nestane, tak si budu umět poradit. Nechci to zásadně dělat, ctím ten překlad, ale kdybych někde uvízla, tak se z toho, doufám, obratně dostanu," uvedla před časem Janžurová. Ve středu se divákům po premiéře omluvila za drobné chyby. "Já se to do příště doučím," smála se.

V zaplněném hledišti se objevilo mnoho umělců spolupracujících s Divadlem Kalich. Pod zatahovací střechou byli k vidění Eva Holubová, David Suchařípa, Pavel Zedníček nebo hudebník Vašo Patejdl.

Letošní ročník Hvězdného léta pod žižkovskou věží nabídne přes 60 večerních představení či koncertů a osm víkendových dopoledních pohádek. Na programu bude více novinek vzhledem k tomu, že některé nazkoušené inscenace zatím nemohly být řádně uvedeny vzhledem k protipandemickým opatřením.

Součástí žižkovské letní scény zůstanou akustické koncerty. Novinku představují sobotní dopolední pohádky.

Divadlo Kalich plánuje Hvězdné léto pod žižkovskou věží až do 17. září. Zájemci uvidí například titul Silnice na motivy filmu Federika Felliniho s Barborou Hrzánovou a Radkem Holubem v hlavních rolích nebo převlekovou komedii pro dva herce Dokonalá fraška s Lucií Štěpánkovou a Ladislavem Hamplem z produkce Komorního divadla Kalich. Divadlo Palace uvede inscenaci Hledám ženu, nástup ihned s Markem Adamczykem či Evou Burešovou.