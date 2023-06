Hlavně nesmím kopírovat projev Suchého, říkal si Savka. Teď vrací Jonáše do Semaforu

Divadlo Semafor mu učarovalo jako desetiletému, když ho sem vzala matka. Nyní si devětatřicetiletý Tomáš Savka, držitel ceny Thálie, na pražské scéně Jiřího Suchého zahraje. Příští neděli 18. června tu představí inscenaci Jonáš a tingl-tangl, kterou uvádí v Ostravě. S takovým úspěchem, že je tam do konce roku vyprodaná.

"Pamatuji si každý okamžik, který jsem v tom divadle strávil," vzpomíná karlovarský rodák Savka na začátek 90. let minulého století. Tehdy Semafor sídlil v pražském Karlínku, což byl prostor pod Hudebním divadlem Karlín. "Vzaly mě tam máma s tetou. Máma mi v semaforském krámku koupila takovou velkou retro bankovku, na jejíž druhé straně byl text a noty písně Pramínek vlasů," líčí zpěvák a herec.

Po povodních z roku 2002 se Semafor přestěhoval do Dejvic. A právě sem teď Tomáš Savka vrátí hudební komedii Jonáš a tingl-tangl, s jejíž inscenací zažívá od loňského prosince mimořádný úspěch v ostravském Národním divadle moravskoslezském.

Byl to jeho ředitel Jiří Nekvasil, kdo přišel s nápadem oživit hudební kabaret ze začátku 60. let. Chopil se také režie a navrhl, aby roli Jiřího Šlitra ztělesnil hudební šéf ostravského muzikálového souboru Jakub Žídek a postavy Jiřího Suchého aby se ujal Savka.

Ten přijal s nadšením. "Hrozně jsem se zaradoval, protože Semafor je moje dětství a nemyslím, že jen moje. Přijít tam dnes s Jonášem a zahrát ho tam bude pomyslné zakončení oblouku, který od mých deseti let visí v mém vesmíru," shrnuje představitel hlavní role. Hru předtím neznal.

Jonáš a tingl-tangl se roku 1962 stal milníkem v Semaforu, jejž krátce předtím opustily pěvecké hvězdy Waldemar Matuška nebo Eva Pilarová. Soubor neměl stálou scénu a kočoval po Praze. Částečně z nouze začal Jiří Suchý vytvářet pásmo písní a komických vyprávění, monologů či anekdot, při němž se v černé buřince a s červenými kšandami poprvé před mikrofon jako komik odvážil klavírista Jiří Šlitr.

Právě Jonášem a tingl-tanglem s jeho leitmotivem, skladbou Vyvěste fangle, se Suchý a Šlitr etablovali coby klaunská dvojice. Inscenace měla v Semaforu 250 repríz a po její derniéře v roce 1967 lidé podepisovali petice, aby byla obnovena.

O šedesát let později k ní přišel Tomáš Savka. Za nejobtížnější na Jonášovi a tingl-tanglu označuje text. "Bylo nutné a nezbytné dodržet, co si Jiří Suchý napsal takříkajíc do pusy, a vzít to za své. To se ukázalo nejtěžší. Moje snaha byla nekopírovat jeho projev. Vyjít z moudrosti, z podstaty toho textu, a jen ho ctít ve vlastním postoji," popisuje zpěvák a herec.

Ten na sebe poprvé upozornil roku 2003, kdy se umístil čtvrtý v první řadě televizní soutěže Česko hledá Superstar. Rok nato vydal debutové album a začal účinkovat v muzikálech. Později tento obor vystudoval na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka. "I po dvaceti letech se vždycky najde někdo, kdo mi řekne, že mě zná ze Superstar a že mi posílal hlasy," ohlíží se Savka, který je za to ale rád. "Paradoxně spousta mých kolegů v divadle, se kterými pracuji a pomalu denně vystupuji na jevišti, se už narodila později než v roce 2004, takže mou Superstar nezažili," poznamenává.

Sám z tehdejší slávy dávno nečerpá. Dnes je uznávaným interpretem, držitelem tří cen Jantar v kategorii muzikál a opereta. Má za sebou velké činoherní výzvy jako Hamleta, kterého hrál na Letních shakespearovských slavnostech, taneční dril v Pomádě uvedené pražským Kalichem nebo náročné hlavní role v muzikálech Sunset Boulevard a Evita. Ten druhý, v němž zpíval Cheho, mu vynesl Cenu Thálie.

Při ostravských zkouškách Jonáše a tingl-tanglu Savka s kolegy vycházeli z dobových nahrávek. "Měli jsme k dispozici tři audiozáznamy z různých let. Bylo vzrušující pozorovat, jak se představení vyvíjelo a nakolik autoři text postupem doby přizpůsobovali," všímá si.

Tvůrci jednotlivé verze na zkouškách různě kombinovali, až došli k jakési syntéze. "Je pravda, že nám během zkoušení pár nových věcí vzniklo a ty nejlepší z nich v představení jsou, protože odpovídají duchu hry. Ale je tak dobře napsaná, že se lidi smějí na stejných místech jako v šedesátých letech," dodává.

Základ inscenace stojí na dvou hercích, které doplňují kontrabasista, bubeník a herečka.

Jakuba Žídka, jenž hraje glosujícího klavíristu, Savka označuje za skvělého dirigenta i komedianta v nejlepším slova smyslu. "Nejednou mě skvěle vedl v rámci nastudování nové role. Tady jsme parťáci na jevišti a máme tu výhodu, že se známe, víme, jací jsme, slyšíme na sebe a troufnu si říct, že máme stejný humor," říká.

Znají se zhruba od roku 2014, kdy Tomáš Savka do ostravského divadla přišel. Toto rozhodnutí si zpětně pochvaluje. "Publikum v Ostravě je neuvěřitelné. Jsou to patrioti, chodili mezi covidem, chodili hned po covidu a chodí pořád. Mají srdce a váží si toho, jakou si Ostrava vybudovala krásnou divadelní scénu," poznamenává.

Poetiku Národního divadla moravskoslezského budou moci návštěvníci Semaforu posoudit příští neděli, kdy tu ostravský soubor představí Jonáše a tingl-tangl. "Kdyby u toho byli přítomen Jiří Suchý a Jitka Molavcová, budu vrnět jako kočka na okně," dodává v narážce na známou semaforskou píseň Tomáš Savka.

