Drexler: Tanec bolí a extáze se počítá na minuty. Začátek emigrace byl strašný

Basketbalisté Nymburka porazili v předehrávce 19. ligového kola Brno 88:76 a upevnili si vedení v tabulce. Hosté v prvním poločase vedli až o 11, ale nakonec i 24. vzájemný zápas prohráli. Nymburk díky zlepšení po přestávce dál drží domácí neporazitelnost od roku 2010. Nejlepšími střelci zápasu byli s 18 body domácí Vojtěch Hruban a Jerrick Harding.

"V první půli nebyla naše obrana na dobré úrovni. Ve druhé půli jsme ji zlepšili a to byl klíč k vítězství. Není ale omluva pro to, jak jsme bránili v první půli. Nebyli jsme připraveni fyzicky čelit jejich nájezdům a doskokům. Jen jsme si přišli zahrát," uvedl kouč domácích Aleksander Sekulič. "Musíme se z toho poučit, protože není možné takto hrát zvláště teď, když hrajeme velmi důležité zápasy," dodal slovinský trenér. Příští týden ve středu jeho svěřence čeká rozhodující souboj o postup v Lize mistrů s Galatasarayem Istanbul.

"Nehráli jsme dobře v obraně ani v útoku. Soupeř nás předčil v agresivitě, což se nám málokdy stává. Dnes jsme se do toho nějak nemohli dostat," přiznal nymburský pivot Petr Benda. "Bylo tam pár světlých momentů na konci poločasu a ve třetí i čtvrté čtvrtině, ale to nestačí. Musíme do toho šlapat 35 až 40 minut. Zvláště pokud chceme uspět na evropské scéně. Docela mě mrzí, že jsme nepředvedli lepší výkon, protože za týden nás čeká v Lize mistrů ještě mnohem kvalitnější soupeř," dodal.