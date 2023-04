Přenosy do kin mohou pomoct s financováním, uvažuje budoucí šéf Dejvického divadla

Dejvické divadlo potřebuje nový impulz, říká jeho budoucí ředitel Lukáš Průdek. Při financování by mohlo zkusit získat nové dárce v krajích a více využít přenosy do kin, jako byla tento týden derniéra inscenace Ucpanej systém. Tu zhlédlo přes 32 tisíc diváků. Průdek nastoupí do funkce v lednu 2024, kdy po devíti letech skončí v čele budějovického Jihočeského divadla.

"Dejvické divadlo slaví 30 let, je možná na nějakém rozcestí a potřebuje nový impulz. Když tam půjdu já, tak tím, že jsem tam působil, můžeme přeskočit fázi hledání vzájemné důvěry," míní Průdek, který pro pražskou scénu devět let pracoval jako zástupce ředitelky i vedoucí marketingu a produkce. Dosud je členem dozorčí rady Dejvického divadla. Ve funkci vystřídá Blanku Cichon, jež instituci vedla od podzimu 2019. "Myslím, že divadlu nový impulz mohu dát. V Budějovicích jsem devět let, po nich by bylo načase zase něco změnit a já v sobě už těžko hledám motivaci," dodává čtyřicetiletý rodák z Českých Budějovic, který absolvoval katedru produkce na pražském DAMU a tříletý vzdělávací program v oblasti arts management na DeVos Institutu při Kennedyho centru v americkém Washingtonu. Související Dejvické divadlo má nový hit. Trojan dává i nejbrutálnějším vtipům jistou eleganci Dejvické divadlo je obecně prospěšná společnost, má tak jiné financování než Jihočeské divadlo coby příspěvková organizace města. Dlouhodobě vyprodaná pražská scéna je soběstačná zhruba z 50 procent, hlavní příjem má díky čtyřletému grantu hlavního města. "Čtyřleté financování, to je sen, protože financování z roku na rok je složité," srovnává Průdek, oč má Jihočeské divadlo těžší situaci. Jako klíčové hodnoty Dejvického divadla vnímá "upřímnou" divadelní práci, poetiku i humor, skrze který umělci přistupují k vážnějším tématům. Důležitější než forma je podle Průdka obsah. "To vše mám rád i jako divák, je to největší hodnota toho divadla. Zajímá mě, jestli se na ten starý soubor dají nabalovat noví mladší členové a pokračovat dál v dejvickém stylu. Pak má Dejvické divadlo obrovský věhlas a je otázka managementu, co s tak věhlasným divadlem dělat," uvažuje. Jednu možnou cestu vidí v přenosech do kin, jako byla tento týden derniéra inscenace Ucpanej systém. Vysílalo ji 129 biografů, celková návštěvnost přesáhla 32 tisíc diváků. Lukáš Průdek v podobných modelech spatřuje obchodní příležitost. Míní, že kvůli snižování schodku státního rozpočtu nastanou pro kulturu těžké časy. "A Dejvické divadlo může mít náskok před ostatními divadly v tom, nakolik může být méně závislé na veřejných prostředcích," uvažuje. Za jinou možnost, jak získat víc peněz a zlepšit platy v divadle, označuje klub dárců, který by oslovil i sponzory v krajích. Lukáš Průdek se stane šéfem Dejvického divadla v lednu 2024. | Foto: ČTK V Jihočeském divadle působil Průdek devět let. K výrazným počinům za jeho éry patřila divadelní Bouda na Mariánském náměstí, kde by mohla vzniknout nová divadelní budova, nebo akce spjaté s výročím 17. listopadu 1989. Podle Průdka čekají Jihočeské divadlo změny na některých vedoucích pozicích uměleckých souborů. Divadlo by podle něj také mohlo víc zpřístupnit svou studiovou scénu nezávislým a amatérským souborům. Jihočeské divadlo zahrnuje činohru, operu, balet a soubor Malé divadlo. Letos má provozní příspěvek od města České Budějovice téměř 154 milionů korun. Hraje také na točně v Českém Krumlově, která obstarává čtyři pětiny všech tržeb. Dejvické divadlo spadající pod Městskou část Praha 6 je soběstačné zhruba z 50 procent. V roce 2021 mělo z grantů magistrátu a ministerstva kultury 33,6 milionu korun, z darů 2,6 milionu. Čítá kolem 50 zaměstnanců, vyplývá z výroční zprávy. Video: Trailer z přenosu inscenace Ucpanej systém 0:34 Derniéru inscenace Ucpanej systém z pražského Dejvického divadla tento týden v kinech vidělo přes 32 tisíc lidí. | Video: Aerofilms

