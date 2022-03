Potkají se mafián a profesorka filozofie. Divadlo uvádí tarantinovskou komedii

Divoké příběhy plné nečekaných zvratů a nekorektního humoru slibuje novinka olomouckého Divadla Tramtarie nazvaná Dealeři. Text známého dramatika Viliama Klimáčka režíruje Petr Štindl. Česká premiéra se koná toto úterý 29. března, nejbližší reprízy následují ve čtvrtek a pátek.

Absurdní komedie ve stylu Quentina Tarantina nahlíží do světa, kde je vše na prodej a nic není tím, čím se zdá být, avizují autoři.

"Je to komedie divoká, nekorektní a absurdní. Klimáček je autor velice svérázný a osobitý, myslím, že pro olomoucké publikum to bude zajímavý exkurz," věří umělecký šéf divadla Vladislav Kracík. "Jde o absurdní komedii, ve které se potkávají různé postavy - mafián, profesorka filozofie či vyhořelý komik. Na první pohled k sobě nepasují, ale jsou poskládáni do zajímavé mozaiky příběhů, které tvoří zábavný celek se stopami absurdního humoru," doplňuje dramaturgyně Tereza Matějková, podle níž gros inscenace vězí v překvapivých zvratech.

Osobitý a originální přístup režiséra Štindla podle zástupců Tramtarie skvěle zapadá do komediální dramaturgické linie divadla a zároveň obohacuje jeho repertoár. "Do hry jsme si dovolili zasáhnout, upgradovali jsme ji a více přiblížili poetice Divadla Tramtarie. Zároveň je to trochu něco jiného, než co se hraje v ostatních divadlech," myslí si Petr Štindl.

V inscenaci účinkují Jana Drgová, Miroslav Černý, Barbora Šebestíková a Alena Makayová. Mafiána, který si libuje v okázalosti a metodách 90. let minulého století, ztvární Vít Pištěcký. "Během zkoušení jsem našel svou hereckou třináctou komnatu, a to je hraní golfu. Museli jsme hodně trénovat, byl to jeden z největších úkolů. Na tom golfu se to celé staví, ty emoce se tam dodají," podotýká Pištěcký.

Autorem scény je Ján Mariánský, kostýmy vytvořila Lucie Halgašová. Hudbu složil Peter Gábor mladší.

Třiašedesátiletý trenčínský rodák Viliam Klimáček, který Dealery napsal, patří k významným osobnostem československé divadelní scény. Sedmkrát získal Cenu Alfréda Radoka za nejlepší českou a slovenskou hru.