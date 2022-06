Pod širým nebem létají nože i artisté. Do Prahy se vrátil festival bratří Formanů

Chorvatský tenista a sedmnáctý hráč světa Marin Čilič se kvůli nákaze koronavirem nezúčastní Wimbledonu. Semifinalista letošního Roland Garros, který měl v úterý vstoupit do travnatého grandslamu duelem proti Američanovi Mackenziemu McDonaldovi, se dnes z turnaje kvůli nemoci odhlásil. Nahradí jej Portugalec Nuno Borges.

Třiatřicetiletý Čilič se na wimbledonské trávě probojoval před pěti lety do finále, v němž nestačil na Rogera Federera. Jeho životním úspěchem je triumf na US Open v roce 2014. Před letošním Wimbledonem se dostal do semifinále turnaje v Queens Clubu, kde ho porazil Srb Filip Krajinovič.