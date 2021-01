Nekvasil: Divadla mohou hrát pro půlku hlediště, návrh opatření je nesmyslný

Za nesmyslné označuje zamýšlené nové podmínky pro provoz kultury Jiří Nekvasil, ředitel ostravského Národního divadla moravskoslezského. Smysl by mu dávalo hrát při alespoň poloviční kapacitě hlediště s případným stanovením maximálního počtu diváků.

Nová opatření protiepidemického systému, která však zatím vláda oficiálně nepředstavila, ve čtvrtém stupni rizika počítají se znovuotevřením divadel. Sály by však směly být zaplněné jen z 20 procent, maximálně pak 300 sedícími lidmi. Všichni by museli mít negativní antigenní či PCR test. Divadla by návštěvníky musela evidovat, vstupenky prodávat jen předem a nabízet s nimi také respirátor typu FFP2, jehož nošení by bylo povinné.

Podle Nekvasila jsou takové podmínky v rozporu s možnostmi a smyslem divadelního provozu. "Minimem je pro nás moci hrát pro 50 procent kapacity hlediště našeho Divadla Antonína Dvořáka, což představuje 250 diváků, u Divadla Jiřího Myrona je to asi 300 diváků. Samozřejmě, že využití poloviční kapacity je podstatně ztrátovější, ale už za těchto podmínek stojí za to uvést divadlo opět do chodu," říká šéf Národního divadla moravskoslezského.

Nelíbí se mu ani další opatření, kterými by ve čtvrtém stupni protiepidemického systému mělo být podmíněno otevření divadel. "Nesmyslem je také nutit diváky obstarat si ke vstupence aktuální negativní test, pro nás vybavit každého diváka ochranným prostředkem, respirátorem, a vést evidenci návštěvníků pro účely epidemického šetření. Tady si myslíme, že to je v rozporu s ochranou osobních údajů," upozorňuje Nekvasil.

Podle něj by diváci měli mít vlastní roušky a divadlo by po nich nemělo vyžadovat test.

"I hlavní hygienička na začátku podzimu přiznala, že divadla nejsou rizikovými místy, a to jsme směli hrát pro maximálně 500 diváků, ale chodilo jich i k nám méně. Probírali jsme to i v rámci Asociace profesionálních divadel České republiky a shodli jsme se," doplňuje Nekvasil.

Obdobně se již vyjádřil ředitel pražského Národního divadla Jan Burian. "Existuje shoda mezi řediteli většiny českých divadel a kulturních organizací, že hrát za podmínky povinného testování pro 20 procent hlediště je za hranicí udržitelnosti," řekl v týdnu Burian.

Index protiepidemického systému známého pod zkratkou PES nejnověji klesl na 69 bodů, což odpovídá čtvrtému z pěti stupňů rizika. Opatření proti koronaviru, která se indexem řídí, ale v Česku nadále odpovídají nejpřísnějšímu pátému stupni.

Aktualizaci systému PES, která by měla platit od 1. února, vláda projedná v pondělí.