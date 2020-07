Letní hry soukromých divadel: Čtyři role Absolonové, francouzský šarm Jitky Smutné

Soukromé pražské herecké scény uvedly premiéry, které zdržela pandemie koronaviru. Před pár dny Divadlo Ungelt poprvé hrálo komedii Dovolená paní Josefy, jejíž hrdinkou je praštěná, leč cílevědomá hospodyně v podání Jitky Smutné. V půlce června pak na letní scéně divadla Studio Dva na Vyšehradě měla premiéru inscenace Duety.

V ní se zpěvačka Monika Absolonová a herec Filip Blažek potkávají ve čtyřech minipříbězích a různých partnerských, pracovních či rodinných konstelacích. Mezi nimi jako bonus přidávají známé popové songy coby duety pěvecké.

Romantický, vtipný a všeodpouštějící pohled na lidské vztahy, který obě premiéry nabízejí, je jako dělaný pro letní večery, v nichž si většinou zrovna nechceme klást existenciální otázky, ale spíš se bavit nebo s někým sdílet pocity.

V obou případech jde o texty žijících autorů, kteří jsou v žánru současného komediálního divadla zběhlí, umí zručně nadávkovat vtip i dojetí a hercům připravit atraktivní prostor pro komunikaci s publikem. Duety napsal v Česku často uváděný anglický dramatik a filmový scenárista Peter Quilter, mimo jiné autor předlohy oscarového snímku o Judy Garlandové. Dovolenou paní Josefy pak francouzská herečka a dramatička Dany Laurentová.

Ach ty vztahy

Z Quilterových původních pěti dialogů se v inscenaci Jakuba Nvoty hrají čtyři. Ve všech jde o zlomovou chvíli ve vztahu mezi mužem a ženou a situaci na první pohled beznadějnou. Nakonec ovšem - jak taky jinak v romantické komedii - lze doufat v happy end.

Zpěvačka Monika Absolonová je v divadle Studio Dva stálým hostem, měla možnost si tu zahrát a zazpívat titulní role v muzikálech Evita i Funny Girl. Během karantény patřila s Bobem Kleplem a Evou Holubovou k protagonistům velmi sledovaných talkshow - improvizovaných streamů, které divadlo pravidelně vysílalo.

Vytvořit na ploše zhruba dvacetiminutových "anekdot" čtyři naprosto odlišné ženské figury, trefit pointy, míru nadsázky a dvě hodiny prakticky neslézt z jeviště je velký úkol i pro zkušenou herečku. Monika Absolonová v činohře prakticky debutuje. Naštěstí má oporu v režisérovi a herecky suverénního partnera ve Filipu Blažkovi, s nímž si hezky sedly její bezprostřednost a temperament, jimiž někdy nahrazuje zatím nesamozřejmé činoherní řemeslo.

V krátké černé paruce a brýlích se zpěvačka objevuje jako Wendy, která se na inzerát poprvé schází s taťkovitým Jonathanem. Typičtí singles ve středním věku se seznamkami i opačným pohlavím nemají právě radostné zkušenosti. Konverzační přešlapy, trapasy a nedorozumění jsou vděčným zdrojem humoru, zvlášť když v zakrývání nejistoty ani jeden neumí odhadnout míru. Z upjaté paní se vyklube rázná ženská, což je poloha, která Absolonové sluší.

Hvězdou druhého příběhu je hlavně Filip Blažek, který se jako homosexuální šéf a celebrita Barrie snaží přesvědčit svoji oddanou sekretářku, aby si konečně někoho našla. Roli, jež může svádět k drastické stylizaci, herec modeluje doslova něžně. Staví na příjemně změkčilé eleganci vyjadřování i pohybu, která Barrieho "nechápavosti" dodává okouzlující charisma. Jeho asistentka totiž po jiném muži zjevně netouží a v pojetí Absolonové na šéfovi visí celou svou bytostí.

Po pauze zpěvačka konečně dostává šanci naplno uplatnit své přirozené komediantství. Temperamentní pár z třetího duetu vyrazil na dovolenou, aby si pohodově užil před rozvodem, k němuž se rozhodl po oboustranné nevěře. Hotelová idylka, do níž Absolonová vtančí skoro muzikálovým číslem, se ovšem mění v příkladné rozvodové peklo. Ona dryáčnicky provokuje, on neomaleně útočí. Po ukázkové hádce přichází náznak smíření.

Nejnapínavěji režisér vystavěl poslední dialog, který je i herecky nejvyváženější. Bratr a sestra mají za chvíli vyjít na zahradu mezi svatebčany - on ji už potřetí povede k oltáři a ona pořád neví, jestli to tentokrát konečně bude ten pravý. Bratr, starý mládenec a velký skeptik, co se manželství týče, paradoxně hledá argumenty, proč do toho praštit, a hysterická nevěsta doslova zmítaná pochybnostmi odmítá opustit místnost.

Filipu Blažkovi epizodický inscenační tvar svědčí. Přesně vystihuje čtyři velmi specifické, kontrastní mužské povahy a typy, přitom se zdá, jako by se za každým z jeho hrdinů otvíral celý životní příběh. Monika Absolonová ke svým rolím sice přistupuje víc zvenčí a jaksi "muzikálově", nakonec i ženské postavy ale díky autenticitě jejího talentu vycházejí plnokrevně a sympaticky.

Zařazení popových duetů během přestavby scény nepůsobí organicky, spíš než jako pandán dialogů je lze chápat coby dárek publiku, které chce oblíbenou zpěvačku slyšet také zpívat. Obě herecké kreace spojuje s autorem Peterem Quilterem pochopení pro lidské slabosti a především nepřehlédnutelný smysl pro humor v ošemetných situacích, a tak se i přes některé stylové výhrady dá s Duety prožít velmi příjemný večer.

Duety budou na Vyšehradě tento měsíc k vidění ještě třikrát. Foto: Jerry Háša/Divadlo Studio DVA. | Video: Studio DVA

Zpět do hlediště

Publikum zatím koronavirus neodradil od návštěvy divadel. V divadle Studio Dva i v Divadle Ungelt hrají naplno, hned na několika scénách, byť naznačují, že vyprodat dnes představení je z různých důvodů těžší než v minulých letech.

"V letošní návštěvnosti se promítá ztráta tří měsíců, kdy jsme se nemohli plně věnovat prodeji, respektive propagaci letních scén," upřesňuje Tomáš Přenosil z divadla Studio Dva. Podle něho se návštěva divadla letos častěji plánuje na poslední chvíli, nakonec jsou ale hlediště tří letních scén na Vyšehradě, tvrzi Divice i ve Vítězné plná.

Pavel Ondruch, dramaturg Divadla Ungelt, potvrzuje stejnou zkušenost. "Prodej vstupenek se hlavně na letní scéně opět pomalu dostává do normálu," říká. Ungelt letos hraje i na kamenné scéně a dohání ztráty z doby karantény.

Hospodyně, která to myslí dobře

V konverzační hře Dovolená paní Josefy, kterou v Ungeltu režíruje Milan Schejbal, francouzská herečka a dramatička Dany Laurentová vychází z osvědčeného komediálního archetypu. Sluha či služka - zde hospodyně - zdravým selským rozumem a se srdcem na správném místě vyřeší prekérní situaci svých pánů, kteří se dostanou do maléru. V tomto případě manželskou krizi.

Autorka, evidentně znalá moliérovské i jiné klasické komediální dramatiky, do současnosti přetahuje osvědčené zápletky a konverzační figury, včetně monologů "stranou" do publika. Je to zručně napsané i vtipné, herecky vděčné, má to ale zvláštní efekt: odložený a znovunalezený syn, úspěšný podnikatel a jeho frustrovaná manželka, která ze žárlivosti a pomsty sahá po "jedu", působí v současných kulisách dost krkolomně.

K pocitu nepatřičnosti přispívá i nepovedená scénografie, která ani náhodou neevokuje elegantní domácnost dobře situovaného muže kandidujícího na poslance, spíš bazar s použitým nábytkem. I na problematickém minijevišti Divadla Ungelt se to jistě dalo vyřešit lépe.

Když se ovšem přes tyto okolnosti přeneseme, zbývá, s čím divadlo stojí a padá, totiž herci. Především do role Josefy "na míru" obsazená Jitka Smutná. Z hospodyně, již autorka vybavila možná až příliš mnoha zábavnými vlastnostmi, jako je roztržitá mnohomluvnost nebo záliba ve slovníkových heslech, dokáže herečka nadhledem, vtipem, bezprostředností a vřelostí vykřesat živoucí a uvěřitelnou bytost.

Rovněž s velkým porozuměním žánru uchopil Radek Valenta roli jejího odloženého syna Valentina jako roztěkaného a přiměřeně cynického mladého muže, který se veze na vlně společenského úspěchu a dobrých kšeftů. Zvlášť vydařené jsou momenty, kdy ho Josefa dokáže probrat z jeho somnambulní "jízdy" a on jakoby s úžasem znovu objevuje lidský kontakt.

O dost těžší úkol má Tereza Nekudová, protože role Valentinovy manželky Karolíny je napsaná trochu jednostrunně. Herečka možná i zbytečně tvrdě zdůrazňuje její nespokojenost i vztek a - zvlášť směrem k manželovi - potlačuje rafinovanější, ženštější polohu. Romantický happy end tak přichází až příliš náhle.

Tradice dobrosrdečných ženských s pořádně prořízlou pusou a svérázným humorem je v českém divadle silně zakořeněná a oblíbená - vzpomeňme na Danu Medřickou, Stellu Zázvorkovou, nakonec i Ivu Janžurovou. Jitka Smutná se mezi nimi jako Josefa, obdařená ještě trochu specifickým francouzským šarmem, rozhodně neztratí. Na divácký úspěch by se v tomto případě skoro dalo vsadit.

Splněné herecké sny

K inscenacím, jako jsou Duety a Dovolená paní Josefy, bývá občas s despektem přidáván přívlastek bulvární - pro někoho pokleslý a lacině dojímající, pro jiného jednoduše zábavný, vstřícný a divácky atraktivní.

Faktem je, že k divadelní kultuře podobný typ představení patří od nepaměti a většinou se právě na něm poznají mistři hereckého řemesla a šmíráci, protože tento žánr se moc ošidit nedá.

Pro herce, jejichž jména vyprodávají hlediště, je podobný repertoár vítanou beneficí. Neboť oni, nikoliv režisér a jeho vize, drží otěže inscenace a sklízí vstřícné reakce publika.

Nelze také přehlédnout, že principálové českých "komerčních" scén si čím dál častěji předcházejí oblíbené herce, hledají jim texty "na míru" a občas i riskují, aby jim splnili přání a sny. A tak si může Monika Absolonová zahrát hned čtyři činoherní role a Jitka Smutná dát vyniknout svým hereckým přednostem jako Josefa. Michal Hrubý, majitel a producent divadla Studio Dva, zašel v plnění hereckých snů zatím nejdál ze všech. V srpnu se uvidí, jestli to nepřehnal - to bude mít premiéru Gogolův Revizor v režii herečky Evy Holubové.