Krále hraje žena. Festival německého divadla zahájil příběh Richarda III.

Ansámbl z Hamburku tuto středu večer na scéně Stavovského divadla zahájil 27. ročník Pražského divadelního festivalu německého jazyka. Režisérka Karin Henkelová představila inscenaci Richard the Kid & the King, která vychází ze shakespearovských dramat Jindřich VI. a Richard III.

Snímek z inscenace Richard the Kid & the King. | Foto: Deutsches Schauspielhaus Hamburg

Téměř čtyřhodinové představení z repertoáru Deutsches Schauspielhaus Hamburg je rozdělené na části Richard the Kid a Richard the King. První se zaměřuje na dětství a rodinnou historii anglického krále Richarda III., než se chopil moci. Druhá se zabývá politickým prostředím, jež vytvořil. Zaznívají dotazy, proč jej všichni tolerují, byť vědí o Richardových lžích a nečistých machinacích, nebo jak se mu daří cynicky skloubit svou hlubokou nenávist vůči lidem se schopností získávat je pro své cíle.

Richarda ztvárnila jedenačtyřicetiletá německá divadelní i filmová herečka Lina Beckmannová. Hned úvodní večer tak připomněl slogan letošního festivalu, slovní spojení Herr*innen. Vyjadřuje výraznou dramaturgickou linku silných aktérek, osudů a světa, v němž si žena své místo musí vydobýt.

Richard III. byl anglickým králem od roku 1483 do své smrti o pouhé dva roky později. Stal se posledním panovníkem z rodu Yorků, jeho porážka a smrt v bitvě u Bosworthu bývají považovány za vyvrcholení takzvané války růží a konec dynastie Plantagenetů.

Inscenace se Richardovi věnuje už od jeho příchodu na svět. Po těžkém porodu na scéně jeho matka, vévodkyně z Yorku, tuší zlo. Syn jí od počátku připadá temný a cizí, nedokáže si ho zamilovat. Tvůrci se nejen prostřednictvím těchto výjevů ptají, zda příčiny panovníkovy pozdější chladnokrevnosti, touhy po moci a bezohlednosti spočívaly v těžkém dětství a rodinných souvislostech, anebo pro existenci zlých, po moci lačnících psychopatů neexistuje vysvětlení.

Beckmannová v roli Richarda předvádí neobyčejný výkon s velkým fyzickým nasazením, přesvědčivým podáním všech aspektů jeho osobnosti i obrovským množstvím textu v němčině a angličtině. Ta v německé inscenaci zdaleka nemá charakter shakespearovské mluvy. V televizním záznamu by místo značné části anglického textu muselo zaznít pípnutí.

Na programu přehlídky, která potrvá do 4. prosince, bude dále inscenace Sluhy dvou pánů od Carla Goldoniho v čistě ženském obsazení. Osamělé duše, adaptace dramatu Gerharta Hauptmanna z repertoáru vídeňského Volkstheateru, zase vylíčí několik typů ženské osobnosti. Berlínský Maxim Gorki Theater přiveze hru Slippery Slope, jež formou muzikálu ukáže současný svět takzvané cancel culture.

"V popředí letošní dramaturgie stojí žena, ponížená, bilancující i triumfující, nejen jako současné téma, ale i v podobě brilantních představitelek herecké profese," vysvětluje ředitel festivalu Petr Štědroň.

Na programu je též tradiční divadelní výlet, diváci letos vyrazí do Mnichova na Like Lovers Do, barvitou inscenaci o patriarchálním genderovém modelu jako systému násilí.