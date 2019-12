Stand-up komik Jefferies: Občas lidi rozesměju a jindy šokuju. Rád vybočuju z řady

Naváží se do americké politiky, nevyhýbá se tabu a nebere se zbytečně vážně. Australan Jim Jefferies, který dlouhodobě žije v Kalifornii, patří k nejpopulárnějším stand-up komikům současnosti. U příležitostí aktuálního turné nazvaného The Night Talker vystoupí toto pondělí 9. prosince v pražském Kongresovém centru. Předtím poskytl rozhovor pro Aktuálně.cz.

Jak často se někdo z publika urazí a odejde z vaší show?

Když jsem ještě vystupoval s dalšími komiky v klubech, lidí se vtipy dotýkaly víc, protože ještě nevěděli, co ode mě čekat. Dnes už se to stává méně. Ale párkrát do roka se najde někdo, kdo moje řeči neskousne, sebere se a jde. Nehledám v tom nic osobního, roli hraje i alkohol.

Před lety za vámi v Manchesteru někdo vylezl na pódium a napadl vás. Byl to klíčový moment vaší kariéry?

Těžko odhadnout, jaký moment mi nakopl kariéru. Incident v Manchesteru mi každopádně zařídil víc pozornosti na scéně u lidí, kteří mě do té doby neznali. Ale pochybuju, že by na mě někdo začal chodit jen na základě tohohle vystoupení. Stalo se to v roce 2008, ještě předtím, než jsme s sebou všichni začali tahat mobilní telefony. Video, které je na YouTube, ve skutečnosti natočila bezpečnostní kamera v klubu.

Užíváte si jako komik takhle silné reakce, od euforických záchvatů smíchu po agresivní zlost?

Myslím, že na tom dobře jde ilustrovat kvalita vtipů a příběhů. Funguje to oboustranně. Baví mě brát lidi na pořádnou projížďku. Občas vás rozesměju, jindy rozbrečím a pak šokuju. Během svých vystoupení se snažím stavět příběh, ze začátku jsem víc přímočarý a postupně se věnuju hlubším tématům. Extrémní reakce publika jsou součástí mojí práce.

Roku 2007 v Manchesteru komika napadl divák na pódiu. | Video: Brett Vincent

Spousta lidí čeká, až je oslovíte vulgarismem "cunt", který jste ve stand-up comedy proslavil. Neleze vám to už na nervy?

Vůbec mi to nevadí. Je zvláštní, když mi takhle říkají lidi v Americe, kde je to slovo nepřijatelné. "How you doing, you cunt?" je prostě věta, kvůli které se za vámi v USA otočí celá ulice. Jako Australan to tak nevnímám, ale z úst Američanů zní tenhle výraz ještě drsněji. Moc si vážím toho, že mi fanoušci takhle podivnou cestou vyjadřují sympatie.

Existuje téma, které považujete za tabu?

Velkou kontroverzi vyvolalo moje hanění lidí, kteří odsuzují očkování a vakcinaci. Když jsem byl mladší, hodně jsem mluvil o drogách. Teď už to v mém životě takovou váhu nemá. Pořád ale sám sebe vnímám jako pichlavého komika, který se nebojí kontroverze. Možná víc než kdy předtím. Například náboženství už nevnímám jako něco šokujícího, protože skoro každý komik je teď ateista. Před 20 lety šlo o Pandořinu skřínku, kterou se málokdo odvážil otevřít. Dneska už s kritikou křesťanství nevybočujete. A já rád vybočuju.

Česká republika patří mezi nejméně náboženské země na světě. Vtipy o křesťanství u nás moc nefungují.

Počkejte, takže Češi jsou národ ateistů?

Přesně tak.

No vidíte, tak vykládat o ateismu před partou ateistů bude docela procházka růžovým sadem, co? Na druhou stranu je to skvělá příležitost, abych otočil o 360 stupňů a v Praze třeba šířil křesťanství jako věrozvěst.

Musíte svá evropská vystoupení přizpůsobovat? Některá vaše témata jako kritika užívání střelných zbraní tady nerezonují tolik jako v USA.

Vlastně ano, nová show se nevěnuje americkým sociálním problémům. Víc jsem se zaměřil na příběhy o mém životě nebo třeba otcovství. Občas ale sám nevím, o čem budu v dané zemi mluvit, dokud nestojím na pódiu. Nemám tušení, co přesně se zrovna děje ve většině evropských států. Vycházím z toho, co zaslechnu v televizi nebo si někde přečtu. V Anglii určitě nebudu mluvit o brexitu, protože nejsem dostatečně informovaný, abych se k tomu vyjadřoval před tisíci lidmi. Působil bych jako ignorant, který politiku hodnotí z perspektivy Australana nebo Američana a nedokáže zohlednit pohled druhé části společnosti.

Na záznamu ze show Bare mluví Jim Jefferies o americkém zbrojním průmyslu. | Video: Jim Jefferies

Žijete ve Spojených státech a často je kritizujete. Milujete tu zemi, ať se tam zrovna děje cokoliv?

Ano, miluju Ameriku. Je to trochu jako dělat si srandu ze svých rodičů. Navážíte se do nich, ale stejně je zbožňujete nade vše. Navíc od nich, stejně jako z kteréhokoliv státu, můžete kdykoliv odejít. Kritický pohled vůči vlastní zemi neznamená, že ji nemáte rád. Spíš naopak. Američané často vnímají kritiku domácí politiky jako opak patriotismu, přitom jde o tu nejpatriotičtější věc, kterou můžete udělat. Hledáte problém a snažíte se ho napravit.

Proměnila politická korektnost v druhé půlce dekády žánr stand-up comedy?

Změnil se způsob, jakým lidi hodnotí stand-up komiky. Určitá část společnosti byla vždycky pobouřená, jen nebyla slyšet tak jako dnes. Řekl bych, že jde o reakci na současnou politiku. Komici doplatili na Donalda Trumpa. Půlka země si totiž zvolila člověka, kterého druhá půlka nenávidí. Trump říká, co se mu zamane, a prochází mu to bez jakýchkoliv důsledků. Někdo ale za nekorektnost zaplatit musí. A mnozí si pro tenhle účel bohužel našli stand-up komiky.

Proč právě vás?

Asi protože jsme byli ti druzí v pořadí, kteří nahlas říkali věci, ze kterých se jiným ježily chlupy. Mrzí mě, že si k tomu vybrali zrovna tuhle část zábavního průmyslu. Z nějakého důvodu lidi pořád věří, že věci, které říkáme na pódiu, jsou stoprocentně naše osobní postoje. Nedochází jim, že často jde o sarkasmus nebo součást charakteru. Samozřejmě dávám najevo i vlastní názory a přesvědčení, často ale jde o pointy, které jsou prostě vtipné. Nikdo takhle nekritizuje třeba protagonisty v televizních seriálech, protože je evidentní, že jde o fiktivní postavy. Ke komikům se ale přistupuje odlišně. Stand-up comedy přitom není něco, co bychom měli brát přehnaně seriózně.

Jim Jefferies do Prahy přiváží novou show The Night Talker. | Video: Fource Entertainment

Co považujete za nejuniverzálnější vtip, který funguje bez ohledu na místo a dobu?

Náboženství. Každý zná boha a ví, co symbolizuje kříž. Všichni tuhle proslulou historku známe, ať už v ni věříme, nebo ne. Dalším příkladem jsou rodiče. Nezáleží, v jakém prostředí jsme vyrůstali, téměř každý si s rodiči zažil podobné zkušenosti a problémy.