Je to hlavně legrace. Divadlo uvede muzikál s Dejdarem a Matuškovými hity

V pražském Divadle Broadway režisér Zdeněk Zelenka připravuje nový muzikál s hity Waldemara Matušky, nazvaný Láska nebeská. Odložená premiéra by se měla konat 30. září. Vládní nařízení v době koronavirové pandemie dovolují zkoušet, a proto příprava pokračuje alespoň v omezeném režimu.

"Představení bude do konce února dozkoušené, premiéru jsme přesunuli, pro nás je nezbytná plná kapacita divadla, abychom nehráli se ztrátou. Ale jakmile to opatření umožní, dohodli jsme se s Asociací nemocnic, že odehrajeme několik představení pro zdravotníky jako poděkování za to, jak bojují s pandemií," říká majitel divadla Oldřich Lichtenberg.



Vedení muselo protiepidemickým opatřením přizpůsobit i setkání s novináři. Jejich účast rozdělilo do časových bloků, hosté chodili individuálně podle časového rozvrhu tak, aby se v prostorách Divadla Broadway nesdružovali v nepovoleném počtu.

Účinkující v improvizovaných podmínkách předvedli dvě ukázky se skladbami Kdo má rád a Písnička pro Zuzanu.

Muzikál Láska nebeská tvůrci označují za duchařskou komedii s nejznámějšími Matuškovými hity. "Není to úplně duchařská komedie v tom smyslu, že by tam člověk očekával padesát duchů. Je to romantická milostná komedie s jedním duchem, vlastně příběh trojice dvou bratří a jedné dívky. Jeden z bratrů zahyne, stane se duchem a po domluvě s Pánembohem je propuštěn zpět na zem, aby se postaral o své nejbližší. A tím vznikne takový milostný trojúhelník," popisuje autor libreta a režisér Zelenka. "Hlavně je to legrace," dodává.

V hlavních rolích se představí Martin Dejdar, Jan Čenský, Naďa Konvalinková, Hana Křížková nebo Milan Peroutka.

Protiepidemická opatření však vyvolala i problémy. Herec Richard Pekárek v muzikálu musel skončit, protože vyjádřil nesouhlas s tím, že se během zkoušek nenosí roušky. "Byl jsem vyhozen proto, že jsem vyjádřil svůj názor," oznámil na Instagramu Pekárek, podle něhož se při zkouškách setkávalo okolo třiceti lidí bez ochrany obličeje. "Na jevišti, v hledišti, zákulisí, na chodbách, nikdo z nich nemá roušku. Nemá roušku tvůrčí tým ani samotný pan režisér, nikdo z produkce ani sám pan producent a ředitel divadla," popsal.

Majitel divadla Lichtenberg reagoval, že k přeobsazení interpretů došlo z důvodu jejich nepřítomnosti na zkouškách, a tudíž nepřipravenosti. "Osočování některých interpretů, kteří byli odejiti z připravovaného muzikálu Láska nebeská, jsou nepravdivá. Zkoušení divadelních představení je povoleno za stávajících předepsaných podmínek, které samozřejmě v Divadle Broadway dodržujeme," napsal.



Láska nebeská bude dalším muzikálem s písněmi některého ze známých interpretů. Již předloni na jaře Divadlo Broadway uvedlo Kvítek mandragory se skladbami Heleny Vondráčkové, kterým navázalo na muzikál Mýdlový princ z roku 2015.

Před lety měl premiéru muzikál Jak se lítá vzhůru s písněmi skupiny Olympic, pražské Divadlo Kalich hrálo Osmý světadíl se skladbami kapely Elán a muzikál s díly Mira Žbirky nazvaný Atlantída. Hudební divadlo Karlín uvedlo Čas růží, postavený na motivech písní Karla Gotta.

Zpěvák a herec Waldemar Matuška zemřel 30. května 2009 ve věku 76 let na Floridě. Díky charismatickému zjevu a mužnému hlasu širokého rozsahu patřil v 60. a 70. letech minulého století k výrazným postavám československé hudební scény.

Jeho hvězdnou kariéru nastartovalo počátkem 60. let angažmá v Semaforu. Později přešel do Rokoka, jako herec hostoval v Národním divadle a vystupoval se skupinami Mefisto a K.T.O. V roce 1986 emigroval do USA. Po pádu komunismu se do Čech pravidelně vracel.