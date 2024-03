Divadelní kritika posmrtně ocenila Norberta Lichého. Inscenací roku jsou Bakchantky

Divadlem roku 2023 se stalo pražské Divadlo X10. Ceny divadelní kritiky se v sobotu předávaly v oceněném divadle, za roli stárnoucího Andrého ve hře Otec ji získal nedávno zemřelý Norbert Lichý.

Ocenění Inscenace roku získaly Bakchantky, které v režii Jana Friče uvedlo Národní divadlo. Nejlepší ženský výkon loni podle kritiků předvedla Anežka Kubátová z Divadla Na zábradlí ve hře O Pavlovi.

Antická Eurípidova hra Bakchantky podle organizátorů vnáší do Stavovského divadla témata pokory a msty, davového šílenství, ale i travestie. Bakchantky jsou vášnivé ženy, které se během podivného rituálu oddávají orgiím a propadají do stavu připomínajícího absolutní šílenství. Inscenace divákům předkládá prudkou srážku a utkání pudového a racionálního rozměru života. Hudebně-divadelní inscenaci, kterou režisér převlékl do neonových barev, doprovází popová skupina Bert & Friends a operní sbor. Bakchantky získaly ještě druhou cenu kritiky, a to za hudbu Jakuba Kudláče.

Cenu za mužský herecký výkon posmrtně dostal herec ostravského Divadla Petra Bezruče Norbert Lichý za postavu Andrého, jehož mysl a paměť se postupně rozpadají vlivem Alzheimerovy choroby. "Norbert Lichý opět prokazuje herecké mistrovství v jednání slovem, ve schopnosti vytěžit komediální potenciál i ze situací, lidsky velmi dojímavých a zároveň tragikomických," uvedl jeden z kritiků Ladislav Vrchovský. Lichý zemřel náhle letos v lednu.

V ženské kategorii získala cenu za herecký výkon Anežka Kubátová za roli Dani Horákové, novinářky a třetí manželky filmaře Pavla Juráčka. Jde o jevištní adaptaci biografické knihy O Pavlovi v režii Anny Klimešové. Za ztvárnění Horákové dostala Kubátová už loni Cenu Divadelních novin.

Režisér a autor Tomáš Dianiška si letos odnesl cenu za nejlepší poprvé uvedenou českou hru, stejné ocenění získal i v roce 2022. Letos to bylo za inscenaci Tělo tajné agentky, kterou autor sám režíroval v královéhradeckém Klicperově divadle.

Cenu kritiky Talent roku 2023 má Tomáš Ráliš, který patří mezi mladé naděje české divadelní scény. Loni potřetí za sebou získal Cenu Evalda Schorma, kterou uděluje agentura Dilia studentům divadelních škol za původní hru. Za nejlepší scénografii loňského roku převzaly ocenění Teraza Gsöllhoferová a Eva Justichová za představení Climax divadelního spolku Pomezí.

V neoceňované kategorii "největší zážitek ze zahraničního divadla" se na prvním místě v anketě umístila inscenace Spartakus: Láska za časů moru Weroniky Murek a Jakuba Skrzywanka, kterou v režii Skrzywanka uvedl Teatr Współczesny ve Štětíně. Inscenace byla v Česku poprvé k vidění na festivalu Nová Komedie a poté na festivalu Divadelní svět Brno 2023.

Ve 32. ročníku cen udílených na základě ankety časopisu Svět a divadlo, které dříve nesly jméno Ceny Alfréda Radoka, hlasovalo 66 kritiků.

vid rot