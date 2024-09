Opera z domácnosti starého hračkáře. Divadlo F. X. Šaldy spojí dvě díla

Po více než tři čtvrtě století se na česká jeviště vrací dvě operní jednoaktovky, které mají společné téma loutek. Nastudovala je opera libereckého Divadla F. X. Šaldy. V jednom komponovaném večeru diváci uvidí Norimberskou pannu od francouzského skladatele Adolpha Adama a španělský Tyjátr Mistra Pedra, který podle epizody z Dona Quijota zkomponoval Manuel de Falla.

Nezvyklá je novinka i místem konání. Diváci ji uvidí v Malém divadle, kde se opera nehrála 27 let. Vedoucí libereckého souboru Karol Kevický očekává, že by to mohlo přilákat i diváky, kteří tento žánr obvykle nevyhledávají. "Určitě i s tímto záměrem jsme chtěli oživit prostor Malého divadla i pro operní inscenace," potvrzuje.

Od příští sezony chtějí na malé scéně začít vytvářet cyklus operních představení, v němž dají příležitost mladým režisérům a interpretům.

Komponovaný večer nazvaný Tyjátr Mistra Pedra: Norimberská panna má premiéru tento pátek, nejbližší reprízy následují 24. září a 2. října. Spojuje dvě díla, jejichž vznik od sebe dělí zhruba 130 let. Adolphe Adam napsal francouzskou komickou operu Norimberská panna v polovině 19. století. Tyjátr Mistra Pedra v roce 1923 vytvořil Manuel de Falla, považovaný za představitele impresionismu.

Podle dirigenta Ondřeje Olose je projekt nezvyklý i pro interprety. Do Malého divadla se nevejde celý orchestr, nýbrž jen 19 hráčů. "Prakticky každá skupina je zastoupena téměř sólistou," říká Olos. Nezvykle také hudebníci nebudou ukryti v orchestřišti, nýbrž rozesazeni po obou stranách jeviště. Diváci je tedy uvidí.

Za netradiční označuje novinku také tenorista Dušan Růžička, který zpívá ústřední postavu Mistra Pedra. "Rozhodně mě příjemně překvapila blízkost publika i blízkost orchestru. A blízké vnímání té krásné hudby je velkým obohacením," uvádí.

Příběh Norimberské loutky, napsaný na motivy povídky Pískoun spisovatele E. T. A. Hoffmanna, se točí kolem výrobce hraček Cornelia. Ten stvoří panenku jako manželku pro svého syna a chce ji přivést k životu. Opera se odehrává v domácnosti starého hračkáře. Tyjátr Mistra Pedra určený pro loutkové divadlo, komorní orchestr a zpěváky je založený na epizodě z druhého dílu románu Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha spisovatele Miguela de Cervantese.

Právě téma loutek obě jednoaktovky spojuje. "Choreograf přišel s nápadem vložit Adama pod Manuela de Fallu, myslím teď dílo. Jako by nám Falla zahrál představení od Adolpha Adama a tím pádem bychom to představení mohli zahrát celé loutkové, což mě velice nadchlo. Tato myšlenka se mi zalíbila a zdála pak velice čitelná a i přijatelná z toho diváckého hlediska," doplňuje režisér inscenace Juraj Čiernik. Loutky v komponovaném operním díle budou představovat živí operní pěvci.