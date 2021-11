Diskusní fórum Meltingpot se koná on-line, vystoupí Pamuk nebo Wintonová

Pouze on-line tento čtvrtek začalo čtyřdenní diskusní fórum Meltingpot, které se dříve konalo v červenci u příležitosti festivalu Colours of Ostrava. Vloni ani letos se akce kvůli pandemii koronaviru neuskutečnily v tradiční podobě.

Virtuální verze Meltingpotu do neděle 7. listopadu představí přes 100 řečníků, mezi nimi například amerického spisovatele Dana Browna nebo dceru Nicholase Wintona Barbaru. Debaty lze sledovat po registraci na webu zdarma, po skončení streamu jsou dostupné v archivu za 199 korun. Držitelé vstupenek na Colours of Ostrava do něj mají vstup zdarma.

"Velmi nám chyběla možnost uspořádat živé Meltingpot fórum jako součást Colours of Ostrava. Uvědomili jsme si, že nám on-line prostředí umožňuje propojení hostů, jaké by bylo u normální akce nemožné," říká ředitelka festivalu Zlata Holušová. "Chceme vytvořit virtuální svět, kterým přiblížíme myšlenky, které byste jinak nenašli, osobní cesty, které můžete následovat," dodává.

Fórum nese podtitul Konference s lidmi, kteří mění svět. Podle pořadatelů se představí inovátoři, vizionáři, vědci či bestselleroví autoři. Program je rozdělen na dvě pomyslné scény. Global stage se věnuje hledání východisek a potenciálních odpovědí na celosvětové otázky. Personal stage nabízí nový pohled na vztahy, terapii, meditaci, zdravý životní styl či umění.

Formou původních moderovaných videorozhovorů na Meltingpotu vystoupí spisovatelé Orhan Pamuk, Tuvia Tenenbom, Laurent Binet nebo Dan Brown, bioložka zabývající se výzkumem primátů a právy zvířat Jane Goodallová, futurista Bruno Marion, ochránce přírody a fotograf divoké zvěře Karl Ammann, historik Andrej Zubov nebo ekonom Matthias Fifka.

Zapojí se také spisovatel a spoluzakladatel německé Strany zelených Clemens Kuby, dcera zachránce stovek židovských dětí z druhé světové války Nicholase Wintona Barbara, tlumočnice do znakového jazyka Amber Galloway Gallego, filozof Stefan Lorenz Sorgner nebo horolezec Jamie Andrew.

Z českých hostů promluví ekonom Tomáš Sedláček, filozofka Anna Hogenová, neurochirurg Vladimír Beneš, egyptolog Miroslav Bárta, novinář Jakub Szántó nebo římskokatolický kněz Zbigniew Czendlik.

Rozhovory vedou zkušení moderátoři jako Tomáš Etzler, Petr Vizina, Michael Rozsypal, Julliet Russellová nebo Stuart Maistera. Všechna interview budou opatřena českými i anglickými titulky.