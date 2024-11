Něco jako olympijské finále pro atlety. Česká filharmonie letí do New Yorku

Tři vystoupení, která Česká filharmonie příští týden odehraje v newyorské Carnegie Hall, budou pro orchestr prestižní záležitostí. Přestože za ně nedostane malé honoráře, kvůli vysokým nákladům celé turné stejně skončí v minusu jednotek milionů korun. Ztrátu vykryjí sponzoři i dárci.

Česká filharmonie patří spolu s Berlínskými a Vídeňskými filharmoniky mezi pouhé tři orchestry, které letos získaly možnost účinkovat ve slavné newyorské síni třikrát. "Pro orchestr je vystoupení v Carnegie Hall tím, čím je pro atlety olympijské finále nebo pro herce červený koberec v Hollywoodu," přirovnává ředitel tělesa David Mareček.

Také podle vedoucí zájezdového oddělení orchestru Elišky Volfové se za dobu fungování České filharmonie jedná o jejich pravděpodobně nejambicióznější turné. "Je to také tím, že tam máme spoustu přidružených akcí," vysvětluje. V New Yorku například uspořádají mistrovské kurzy, do nichž kromě členů Orchestrální akademie České filharmonie zapojí čtyři studenty londýnské Královské hudební akademie a čtyři absolventy Národního studentského orchestru USA při Carnegie Hall.

To hlavní, tedy koncerty v samotné Carnegie Hall, jsou na programu v úterý, ve středu a ve čtvrtek. Všechny tři vystoupení se stanou součástí Českého týdne v New Yorku, jímž vyvrcholí letošní oslavy Roku české hudby. Zazní instrumentální koncerty Antonína Dvořáka, které uvedou violoncellista Yo-Yo Ma, houslista Gil Shaham a pianista Daniil Trifonov.

Jeden z večerů navštíví prezident Petr Pavel. Za jeho přítomnosti pak šéfdirigent filharmoniků Semjon Byčkov převezme Cenu Americké Dvořákovy společnosti za mimořádný přínos české hudbě.

Do Spojených států zamíří 101 členů orchestru a také lékař, technici, pracovníci jiných oddělení orchestru nebo zástupci podporovatelů. Přibližně 85 členů včetně produkce a managementu bude mít Pražský filharmonický sbor, který 4. prosince zazpívá koledy a spirituály přímo na náměstí Times Square, o den později se v Glagolské mši Leoše Janáčka připojí k České filharmonii na jejím třetím koncertu v Carnegie Hall a 6. prosince bude mít tamtéž svůj první samostatný koncert.

O den později sérii koncertů v Carnegie Hall završí Pavel Haas Quartet. Jeden z nejúspěšnějších zdejších komorních souborů provede skladby Josefa Suka, Bedřicha Smetany a Leoše Janáčka.

"Máme dva hlavní lety, velká skupina odlétá v neděli dvoupatrovým airbusem, poté přiletí členové Pražského filharmonického sboru. Do jednoho letadla potřebujeme usadit 90 až sto lidí, proto jsme museli letenky bookovat velmi brzy," popisuje Volfová.

Mezi další starosti související s koncerty v New Yorku patřilo pojištění hudebních nástrojů, jejichž přeprava kvůli proclení zabírá více času než přeprava osob. Nástroje bylo potřeba nejdříve kamiony převézt na letiště do Mnichova, zpátky se vrátí přes Belgii. "Menší nástroje si mohou hráči vzít s sebou do letadla, ale většina jede v transportních bednách," podotýká Volfová.

Jednoduché nebylo ani sehnat ubytování pro stovky lidí. Již před rokem a půl oslovili čtyři desítky hotelů. Vzhledem k termínu, kdy je o návštěvu New Yorku velký zájem, museli akceptovat více než dvojnásobné ceny.

Vystoupení České filharmonie v Carnegie Hall vzbuzují velká očekávání. Podle organizátorů jsou v podstatě už vyprodaná, přestože vstupenky stojí většinou přes 100 dolarů za kus, v přepočtu téměř 2400 korun.

Část záznamu prvního večera, kde zazní symfonické básně Vyšehrad, Vltava a Šárka od Bedřicha Smetany, budou moci zájemci sledovat také on-line na webu České filharmonie ve středu 4. prosince od 20:00. "Nikdy jsme něco takového nedělali, stálo nás to měsíce vyjednávání," konstatuje mluvčí orchestru Luděk Březina.

Filharmonie před odletem do USA natočila reklamní spot Nezapomeňte a jeho pokračování s prezidentem Petrem Pavlem, které na sociálních sítích vzbudily značnou pozornost. Jen na YouTube obě videa viděly stovky tisíc lidí. "Nečekala bych, že takovou lavinu vřelých ohlasů strhne klasická hudba," dodává vedoucí zájezdového oddělení Eliška Volfová.

Česká filharmonie na třídenní newyorskou rezidenci naváže dvěma koncerty v kanadském Torontu. V metropoli provincie Ontario naposledy vystoupila před 40 lety.

První český orchestr se americkému publiku v Carnegie Hall představil už devatenáctkrát. Poprvé to bylo roku 1965 s Karlem Ančerlem, naposledy v roce 2018 už se Semjonem Byčkovem. Také Pražský filharmonický sbor se do Carnegie Hall vrací po šesti letech. Letos zde ale poprvé ve své devadesátileté historii vystoupí v samostatném a cappella koncertu.

Český týden v Carnegie Hall zahrnuje i další doprovodní programy. V newyorské České národní budově se uskuteční filmový festival, který nabídne americkou premiéru nového životopisného snímku Smetana, dokumenty o Jiřím Bělohlávkovi, Semjonu Byčkovovi a projektu Čhavorenge Idy Kelarové.

Do konce roku lze v Českém centru New York navštívit také fotografickou výstavu Štěpánky Stein a Vendy Mlejnské s názvem Allegro Forte: Tváře české hudby.