Ceny Thálie za činohru získali herci Divadla Na zábradlí. Sošku dostala i Vondráčková

Obě letošní Ceny Thálie za činoherní výkony míří do pražského Divadla Na zábradlí. Získali je Kateřina Císařová a Miloslav König. Císařová ztvárnila Káťu ve Vzkříšení, König francouzského spisovatele Michela Houellebecqa ve Veřejných nepřátelích. Cenu pro mladého umělce do 33 let v oboru činohry obdržela členka Národního divadla moravskoslezského Kamila Janovičová.

"Chci poděkovat Divadlu Na zábradlí, které je pro mě jedno z nejlepších míst na světě. Chci poděkovat Mílovi Königovi, mému velkému hereckému idolu," řekla viditelně dojatá Kateřina Císařová. To ještě netušila, že několik minut po ní si pro ocenění, která byla udělena v Národním divadle, přijde právě i Miloslav König. Související V nezávislém divadle ubývá peněz i sil. Po režisérovi končí také oceňovaný soubor "Jsem už tady počtvrté, tak už by se hodilo, abych si to vzal," prohlásil herec se smíchem. Přitakal, že Divadlo Na zábradlí je skutečně mimořádné. Poděkoval také svému kolegovi z Veřejných nepřátel Václavu Vašákovi. Císařová hraje v inscenaci Vzkříšení sociálně vyloučenou, za vraždu souzenou prostitutku Káťu. Herečka podle porotců obdařila tuto postavu odzbrojující samozřejmostí, s jakou přijímá nelehké výzvy. "Pod tlakem okolností jako by se rozpadlo její tělo, následované zmučenou osobností. Stačí ji nepatrný pohyb, záškub svalu i dikce a vmžiku oddělí tragédii od odhodlání překonat ji," uvedli hodnotitelé. Königův výkon označili za "originální a perfektní". Intelektuálně i emocionálně složitou postavu francouzského spisovatele, esejisty a provokatéra Houellebecqa ve Veřejných nepřátelích podle nich herec vytvořil s lehkostí a v mimořádném kontaktu s publikem. Muzikálovou kategorii Cen Thálie letos ovládla inscenace Chicago, kterou nastudovalo Národní divadlo moravskoslezské. Porota ocenila mimořádné výkony Markéty Schimmerové Procházkové, která hraje vražedkyni Velmu Kellyovou, a Lukáše Vlčka za roli právníka Billyho Flynna. Související Recenze: Problém s mrtvým dealerem kokainu. Na Palmovce hrají rapový muzikál Schimmerová Procházková ztvárnila podle poroty Kellyovou naprosto jedinečným způsobem, který zůstává dlouho v paměti. "Její vytrvalý odhodlaný boj o přední místo v hledáčku bulvárních médií má potměšilé i nebezpečné kouzlo," napsali hodnotitelé, podle nichž je podání strhující. Úspěch slovenských pěvců V operní kategorii bodovali slovenští pěvci. Z žen uspěla sopranistka Soňa Godarská, která v plzeňském divadle J. K. Tyla ztvárnila titulní roli Manon v opeře Julese Masseneta. Z mužů porotce nejvíce zaujal Peter Berger, který v Národním divadle Brno nastudoval ústřední roli Dalibora v opeře Bedřicha Smetany. "Je třeba snít a věřit snům. V životě se mi nesnilo, že budu operní zpěvačka, ale někdo mezi nebem a zemí to zařídil a dneska tu stojím," uvedla Godarská, která připomněla, že její kariéra zatím není dlouhá, a o to víc si ceny váží. Poděkovala všem dirigentům a režisérům, se kterými zatím pracovala, a řekla, že do role Manon dala všechno. Berger vyzdvihl, že cenu za Dalibora získal v Roce české hudby, kdy si Česko připomíná 200 let od Smetanova narození. Ocenění pro něj představuje závazek nadále vkládat do rolí lásku, pokoru a pravdivost. Související Recenze: Dalibor jako bojovník za svou pravdu. Smetanu pro rok 2024 hrají v Brně Cenu Thálie za alternativní divadlo si odnáší Martina Hajdyla Lacová za tanečně-performerský výkon v projektu Bodies in Progress taneční platformy ME-SA. V kategorii loutkoherectví uspěli Marek Bečka, Radek Beran a Vít Brukner za kolektivní výkon v inscenaci Postradatelní od pražského souboru Buchty a loutky. Hajdyla Lacová zaujala porotu časově omezeným působivým projektem, v němž mapuje proměny svého těla po mentální i fyzické stránce v období mezi 23. a 38. týdnem těhotenství. Pro cenu si přišla i s novorozeným potomkem. "V malých divadlech a klubech nebo pod širým nebem vede veřejný dialog s pomalu rostoucí lidskou bytostí uvnitř sebe sama," popsali její projekt porotci. "Dětem loutky, světu mír!" vzkázali z pódia vítězové v loutkoherecké kategorii. "V inscenaci Postradatelní jde o nejčistší ukázku divadelního stylu souboru Buchty a loutky za poslední dobu se všemi charakteristickými a osobitými stylotvornými prvky - od použití loutek z rodinného divadla, přes hračky i vstupy animátorů," zdůvodnila své rozhodnutí porota. Podle ní všichni tři vítězové dokonale zúročují více než tři desítky let společné tvorby, kolektivního hraní a jevištní sounáležitosti. Nová cena pro zahraničního umělce Cenu Thálie za šíření divadelního umění v televizi získal Alfred Strejček. Česká akademie divadelníků letos ocenila režisérku Lídu Engelovou. Za balet jde ocenění ke Kláře Jelínkové ze souboru Dekkadancers, která ztvárnila Blanche DuBoisovou v inscenaci Tramvaj do stanice Touha. Mezi muži v této kategorii zvítězil Patrik Holeček, a to za ztvárnění Franze v inscenaci Národního divadla Coppélia. Související Komentář: Příležitost pro kulturu. Baxa dokázal to, o čem jeho předchůdci jen mluvili Jelínková podle porotců promítla do sugestivně pojaté role psychicky labilní Blanche zkušenosti ze své bohaté umělecké kariéry. Její výkon má obrovskou škálu odstínů, uvedli. Vítězka při slavnostním ceremoniálu v Národním divadle poděkovala divákům. "Tím, že na nás chodíte, podporujete i nezávislou taneční scénu, kterou Dekkadancers jsou," vzkázala. Holeček je podle hodnotitelů oporou baletního souboru Národního divadla a v roli Franze předvádí v pantomimických dialozích i smysl pro humor. "Roli si od prvního vstupu na scénu užívá, detailně zpracovává každé gesto, i ty nejtěžší technické pasáže zvládá s přehledem a lehkostí," vyzdvihla porota. Holeček při převzetí ceny poděkoval svým tanečním mistrům. Ceny Thálie za celoživotní mistrovství si odnášejí herec Viktor Preiss, zpěvačka Helena Vondráčková, sopranistka Naďa Šormová a tanečník i choreograf Josef Kotěšovský. Ocenění získala také herečka Štěpánka Ranošová a in memoriam Jan Číhal, spoluzakladatel ostravského Bílého divadla. Novou cenu pro zahraničního umělce dostal Milan Kňažko. "Rád bych poděkoval jedné dívce. Člověku, který mi věnoval 57 let svého života, a tím je moje žena Jana. Bez ní bych tady nestál," řekl na ceremoniálu v Národním divadle Preiss, kterému publikum dlouho tleskalo vestoje. Lidem popřál zdraví a mír, divadlu nesmrtelnost. Vondráčková vzpomínala, jak ztvárnila role v divadelních muzikálech Bídníci, Hello, Dolly! nebo Mamma Mia. Připomněla, že má za sebou 60 let hudební kariéry. "Tohle ocenění je pro mě krásný dárek, velmi za něj děkuji a děkuji všem, kdo mě na té dlouhé cestě provázeli, byli mými rádci a zůstali mi věrní," řekla. Vítězové Cen Thálie 2024 Činohra - Ženský výkon

Kateřina Císařová (role Káti v inscenaci Vzkříšení autora Lva Nikolajeviče Tolstého, Divadlo Na zábradlí, Praha) Činohra - Mužský výkon

Miloslav König (role Michela Houellebecqa v inscenaci Veřejní nepřátelé autorů Michela Houellebecqa a Bernarda-Henriho Lévyho, Divadlo Na zábradlí, Praha) Opera - Ženský výkon

Soňa Godarská (titulní role v opeře Julese Masseneta Manon, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň) Opera - Mužský výkon

Peter Berger (titulní role v opeře Bedřicha Smetany Dalibor, Národní divadlo Brno) Muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry - Ženský výkon

Markéta Schimmerová Procházková (role Velmy Kellyové v muzikálu Chicago, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Muzikál, opereta a jiné hudebně dramatické žánry - Mužský výkon

Lukáš Vlček (role Billyho Flynna v muzikálu Chicago, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Balet, tanec a pohybové divadlo - Ženský výkon

Klára Jelínková (role Blanche DuBoisové v inscenaci Tramvaj do stanice Touha, DEKKADANCERS, Praha) Balet, tanec a pohybové divadlo - Mužský výkon

Patrik Holeček (role Franze v inscenaci Coppélia, Národní divadlo, Praha) Alternativní divadlo

Martina Hajdyla Lacová (tanečně-performerský výkon v projektu Bodies in Progress, ME-SA / Jiří Hajdyla, Praha) Loutkové divadlo

Marek Bečka, Radek Beran a Vít Brukner (kolektivní herecký výkon v inscenaci Postradatelní, Buchty a loutky, Praha) Cena za celoživotní mistrovství

Štěpánka Ranošová - činohra

Viktor Preiss - činohra

Helena Vondráčková - muzikál a opereta

Naďa Šormová - opera

Josef Kotěšovský - balet, tanec a pohybové divadlo. Jan Číhal - alternativní divadlo Cena České akademie divadelníků

Lída Engelová, režisérka Cena pro mladého umělce do 33 let

Kamila Janovičová (Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava) Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi

Alfred Strejček Cena pro zahraničního umělce

Milan Kňažko