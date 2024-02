Vyhrál komiks o rozchodu. Srdcovka od Jislové si odnáší tři ceny Muriel

S autobiografickým komiksovým románem o rozchodu nazvaným Srdcovka se ilustrátorka a autorka Štěpánka Jislová stala vítězkou komiksových cen Muriel. Odnáší si tři, konkrétně za scénář, nejlepší knihu a získala i hlavní cenu České akademie komiksu.

Vítězové byli oznámeni tuto středu večer v pražském kině Edison Filmhub. Ceremoniál moderoval komiksový kreslíř Tomáš Chlud, přenášela jej stanice ČT art. "Český komiks se má rok od roku lépe. Je fajn vidět, jak se to neustále zvětšuje. U Srdcovky jsem si říkala, že jeden z největších úspěchů je, jak se to dostalo za hranici lidí, kteří čtou komiksy," uvedla na závěr večera Jislová.

Jedenatřicetiletá absolventka plzeňské Fakulty umění a designu Ladislava Sutnara vyvedla Srdcovku jen ve dvou základních barvách. Vztahové peripetie v ní ale líčí se všemi odstíny, od dětství a potýkání se s dívčí rolí přes první vztahy navazované prostřednictvím internetu a nástup na vysokou školu až po mladou dospělost.

Hrdinka komiksového románu, jejž vydalo nakladatelství Paseka, zažívá jedno neúspěšné soužití za druhým. Zprvu nechápe, co dělá špatně. "Vina z rozchodu dřív nebo později odezněla, ale úleva ze samoty nikdy neměla dlouhého trvání. Potřebovala jsem někoho chtít. Se zamilovaností přišla mánie a s mánií obsese. S obsesí frustrace. V zamilovanosti jsem trpěla nedostatkem. V lásce přebytkem," píše protagonistka v jedné pasáži.

Autorka v knize rozebírá toxický vztah a okolnosti, které do něj člověka přivedou. "Ale pro mě i pro postavu z komiksu skutečný zlom nastal po rozchodu," doplnila Jislová v interview pro Aktuálně.cz.

Na středečním ceremoniálu mimo jiné poděkovala manželovi, který s ní žil v průběhu tří let, kdy Srdcovku kreslila. Knihu vyráběla na rezidenčních pobytech v Česku i zahraničí. Nyní s cenou Muriel vyhrála další, a to ve Španělsku. "Nebude to měsíční dovolená," avizovala, že tam hodlá pracovat.

Jislová od roku 2013 publikovala krátké komiksové příběhy v domácích i zahraničních sbornících. Podílela se na titulech Češi, Milada Horáková, Hon na Macbetha nebo Supro: Hrdinové na dluh. Komiks Bez vlasů, jejž nakreslila podle autobiografických zážitků Terezy Drahoňovské, získal cenu Muriel v roce 2020.

Letos si cenu za kresbu odnáší výtvarník Richard Fischer díky druhému dílu komiksového románu Rváčov. Opět při něm uplatnil osobitý styl. "Přišlo mi, že se k tomu dost hodí, navazuje na různé kroniky. Ta práce se starým papírem, vizuální špínou a odpadem mi připadala docela vhodná," pravil Fischer na ceremoniálu.

Rváčov, jejž napsal scenárista Džian Baban, vyprávěl o skupině dětí z pražského Starého Města, která v 80. letech minulého století objevila Foglarova románová Stínadla. Jejich hra na Vonty přerůstá ve vlastní svět. Druhý díl už se odehrává v 90. letech, kdy se dvory a půdy zamykají nebo rekonstruují a domy přecházejí do soukromého vlastnictví. Příběh vrcholí v srpnu 2002, zatímco se českou metropolí valí tisíciletá voda.

Za přínos komiksu byl oceněn Festival Ilustrace a komiksu FIK v Ústí nad Labem, kde vystupují umělci ze světa současné ilustrace, komiksu a videoher, talentovaní studenti i významní tvůrci z Čech i Německa.

V kategorii Nejlepší krátký komiks uspěla Kateřina Illnerová za publikaci Schovanec z katalogu Česko-německého komiksového symposia. Nominaci v kategorii pro děti proměnily Petra Josefína Stibitzová a Jana Šrámková za kompletní vydání všech komiksových příběhů Matylda a Růžovej vlk, které publikoval časopis Raketa.

Nejlepší překladový komiks vydalo dle poroty nakladatelství Crew, jedná se o titul Akira 6 od Katsuhira Otoma. Ocenění za překlad si odnáší Marie Voslářová s prvním celobarevným komiksem švédské autorky Liv Strömquist nazvaným V zrcadlové síni. Cenu Magnesia za nejlepší studentský komiks pak získal Martin Schütz za bakalářskou práci v podobě autorské knihy ve formě komiksu Trať.

Do síně slávy byl uveden Jiří Hromádko, pětaosmdesátiletý scenárista seriálů Modrá pětka, Robinsoni či Dobrodružství s Héraklem. "Byli jsme mladí a chyběly nám Rychlé šípy. V krizových letech, abych použil slovník té doby, chyběly tuplovaně," vzpomínal na dobu, kdy vycházely akorát pionýrské komiksy.

Ceny Muriel jsou udíleny od roku 2007, od roku 2018 je pořádá Česká akademie komiksu. Ta má momentálně 77 členů, předsedá jí literární a komiksový historik Pavel Kořínek. Kromě něj porotu letošního 17. ročníku tvořili výtvarník David Böhm, scenáristka Markéta Hajská, překladatel Viktor Janiš a novinář Tomáš Stejskal.