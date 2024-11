Záhadně zmizel na letišti. Propuštění 75letého spisovatele žádají nobelisté i Macron

Známý romanopisec Salman Rushdie nebo držitelé Nobelovy ceny za literaturu Wole Soyinka, Orhan Pamuk, Jean-Marie Gustave Le Clézio a Annie Ernaux volají po tom, aby Alžírsko propustilo pětasedmdesátiletého spisovatele Boualema Sansala. Ten byl za záhadných okolností zatčen po příletu z Paříže a hrozí mu vězení. Jeho případem se zabývá francouzský prezident Emmanuel Macron.

Podle agentury AFP zpráva o Sansalově zmizení předminulý víkend způsobila rozruch ve Francii, kde je autor populární. První dny nebylo jasné, co se přihodilo. Média spekulovala, zda se literát kritizující islamismus a bránící svobodu slova nestal obětí únosu. V tu chvíli bylo zjevné jen to, že jeho mobilní telefon už několik dnů nemá signál a že dotyčný sice přistál na letišti v Alžírsku, avšak už nedorazil domů do provincie Boumerdès.

Až téměř po týdnu alžírská agentura APS oznámila, že spisovatel byl zatčen, nachází se ve vazbě a hrozí mu vězení za údajné "zpochybnění národní suverenity". Jeho právník François Zimeray se s ním zatím marně snaží spojit a zjistit podrobnosti.

Úřady zadržely Sansala v době, kdy se vyhrotily diplomatické vztahy mezi Francii a její někdejší kolonií Alžírskem. Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý měsíc podpořil Maroko ve sporu o Západní Saharu. Větší část tohoto území u atlantského pobřeží spravuje právě Maroko, zhruba pětina ale zůstává pod kontrolou povstaleckého hnutí Polisario, které tam s podporou Alžírska chce vytvořit nezávislý stát.

Boualem Sansal se právě k této situaci minulý měsíc vyjádřil v interview pro youtubeový pořad Frontières. Zpochybnil v něm, zda má Alžírsko na Západní Saharu oprávněný nárok, a označil Polisario za hnutí "vytvořené Alžírskem s cílem destabilizovat Maroko". Zda byl romanopisec opravdu zatčen v souvislosti s tímto výrokem, nicméně úřady nepotvrdily.

Sansal se v Alžírsku narodil a stále tam žije, opakovaně tam ale vzbuzuje rozruch. Například v minulé dekádě navštívil Izrael a kritizoval palestinské teroristické hnutí Hamás, kvůli čemuž mu pořadatelé arabské literární ceny Prix du roman arabe odmítli vyplatit finanční prémii spojenou s oceněním. Stejně tak Sansal opakovaně varoval před vzestupem radikálních islamistů nebo před přílišným vlivem islámu ve Francii, vysvětluje agentura AFP.

Již čtvrt století Boualem Sansal píše ve francouzštině a letos obdržel francouzské občanství. Romány vydává u předního pařížského nakladatelství Gallimard, které patřilo k prvním, kdo minulý týden vyzvali k jeho propuštění. Také mluvčí Elysejského paláce již ale sdělil, že prezidenta Emmanuela Macrona "velice znepokojilo" autorovo zmizení a volá po propuštění "tohoto velkého spisovatele a intelektuála", informovala britská BBC.

Sansalovo zadržení kritizuje též bývalá prezidentská kandidátka Marine Le Penová. "Je nepřijatelné, že tohoto bojovníka za svobodu a odvážného odpůrce islamistů podle všeho zadržel alžírský režim," uvedla.

Týdeník Le Point zveřejnil petici, ve které Sansalovo propuštění žádají držitelé Nobelovy ceny za literaturu Annie Ernaux, Jean-Marie Gustave Le Clézio, Orhan Pamuk a Wole Soyinka, stejně jako známí spisovatelé Roberto Saviano, Salman Rushdie, Leila Slimani či filozofové Peter Sloterdijk, Alain Finkielkraut a Bernard-Henri Levy. Podle nich Sansalovo zadržení "dokládá alarmující situaci ve Francii, kde je pojem svoboda slova jen matnou vzpomínkou v době plné útlaku, vězení a celospolečenských represí".

Boualem Sansal je vystudovaný inženýr s doktorátem z ekonomie, avšak desítky let pracoval jako vysoký státní úředník v Alžírsku. Svůj první román vydal coby padesátník roku 1999, vyděšen atentátem na prezidenta Muhammada Budiáfa a obecně vzestupem islámského terorismu. Kvůli své první knize byl propuštěn z alžírského ministerstva průmyslu.

Ve svých prózách píše o svobodě jedince i společnosti, náboženských otázkách, soužití Západu s Východem nebo historické vině například v souvislosti s alžírskou občanskou válkou, což je v zemi dodnes ožehavé téma. Česky z jeho děl vyšly dva romány: Němcova vesnice aneb Deníky bratří Schillerových byla inspirována osobní zkušeností z mládí, kdy Sansal během civilní služby zjistil, že na venkově žije bývalý nacista, jenž konvertoval k islámu a stal se místním šejkem.

Dystopický román 2084 - Konec světa se pak hlásí k odkazu Orwellova slavného 1984 a popisuje svět, jemuž vládne pokrytecký náboženský radikalismus. Za tuto prózu Sansal obdržel prestižní Velkou cenu Francouzské akademie za román. Kromě toho je držitelem Mírové ceny německých knihkupců a zasedal v porotě filmového festivalu Berlinale.

Sansalova první manželka, se kterou má dvě dcery, byla Češka, řekl před lety Hospodářským novinám. "Jsem skoro poloviční Čech," prohlásil. "V sedmdesátých letech jsem byl v Praze na studijní výměně. Alžírsko bylo socialistickou zemí, takže mnoho našich lidí studovalo v zemích bývalého východního bloku. Seznámil jsem se tu s mladou ženou, která zrovna dělala doktorát z antropologie. Zamilovali jsme se. Odjeli jsme spolu do Alžírska a žili tam. Jenže v jednu chvíli začala být situace komplikovaná, ani ne pro mě a pro ni, ale pro naše děti. Rozhodli jsme se, že se s dcerami vrátí. Já zůstal," vysvětlil Sansal.

Agentura AFP připomíná, že Boualema Sansala zadržely alžírské úřady v době, kdy je středem pozornosti také další tamní známý spisovatel Kámel Daúd. Ten začátkem měsíce získal francouzskou Goncourtovu cenu za román Houris o alžírské občanské válce. Nedávno se ale přihlásila alžírská přeživší masakru z občanské války Saâda Arbane. Tvrdí, že spisovatel bez svolení zpracoval její osobní příběh, který prozradila své terapeutce Aïche Dahdouh, Daúdově snoubenkyni.

Daúdův nakladatel nařčení odmítl. Případu se ale chopila právnička Fatima Benbraham a podala na spisovatele a jeho snoubenkyni žalobu, napsal deník Le Monde. Ten právničku označuje za "horlivou stoupenkyni alžírského režimu".

Daúd se před několika lety přestěhoval do Paříže a dnes je držitelem francouzského občanství. V souvislosti s románem Houris jemu i jeho nakladateli Gallimardovi nedávno Alžírsko zakázalo účast na tamním knižním veletrhu.

