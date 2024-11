Na alžírském knižním veletrhu chybí hlavní hvězda. Vítěz ceny nesměl přijet

Bez čerstvého vítěze Goncourtovy ceny Kámela Daúda a také bez předního francouzského nakladatelství Gallimard tuto středu začal Alžírský mezinárodní knižní veletrh. O jednu z největších literárních akcí v arabském světě se letos zajímají i západní média, a to právě kvůli Daúdově kauze, píše agentura AP.

Alžírský spisovatel žijící ve Francii tento týden obdržel prestižní Goncourtovu cenu za svůj nejnovější román Houris. Vypráví o občanské válce mezi alžírskou vládou a islamistickými povstalci, jež zemi zachvátila v letech 1992 až 2002 a vyžádala si odhadem až 200 tisíc obětí.

Daúd tehdy pracoval jako novinář a například jezdil na místa, kde se odehrávaly masakry. Podle spisovatele však konflikt od té doby upadl do zapomnění. V úvodu knihy cituje zákon, který země přijala v roce 2005 a jenž hrozí pokutou i odnětím svobody do výše pěti let každému, kdo by chtěl "znovu otevírat rány způsobené národní tragédie", jak zákon nepřímo nazývá občanskou válku. Opatření umožňuje postihnout každého, kdo by o tehdejším dění mluvil, psal nebo například učil.

Právě kvůli tomuto zákonu román Houris v Alžírsku nevyšel ani nebyl přeložen do arabštiny. A ze stejného důvodu pořadatelé alžírského veletrhu vyloučili z letošního ročníku jak Kámela Daúda, tak jeho nakladatelství Gallimard, jež prózu publikovalo. Podle agentury AP to ukazuje, že severoafrická země nadále omezuje svobodu slova.

Romanopisec minulý měsíc prohlásil, že podle jeho informací mezi Alžířany kolují pirátské verze románu Houris. Napsal jej prý mimo jiné proto, aby tehdejší události připomněl. Povědomí o nich je mezi mladými Alžířany tak mizivé, že když dal rukopis přečíst své dospívající dceři, nevěřila, že se nejedná o fikci, jak řekl deníku Le Monde. "Myslím, že se za všechno, co se tehdy stalo, především strašně stydíme," uvedl Kámel Daúd. Hrdinkou jeho knihy je němá dívka, kterou během občanské války zmrzačili islamisté.

Alžírský veletrh Salon international du livre d’Alger začal tuto středu, potrvá do 16. listopadu. Letos se ho účastní přes 1000 nakladatelů ze 40 zemí, kteří zde vystavují více než 300 tisíc titulů.

Podle agentury AP je Daúdova absence o to citelnější, že organizátoři se tentokrát zaměřili na historii. Připomínají zejména 70. výročí alžírského povstání proti koloniální nadvládě Francie, jež zemi ovládala přes 130 let.

Pořadatelé oficiálně nezdůvodnili, proč Kámela Daúda a Gallimard vyloučili. "Prostě nám bez důvodu oznámili, že máme zakázáno se zúčastnit," řekl agentuře AFP ředitel nakladatelství Antoine Gallimard.

Ten následně rozhodl, že ze solidarity s Gallimardem na veletrh nepojedou ani zástupci dalších nakladatelských značek jako Flammarion, Pléiade, Folio či Minuit, jež všechny spadají pod stejný vydavatelský dům. Ten je na francouzském knižním trhu čtvrtý největší. Vyjádření na podporu Gallimardu zveřejnil Francouzský svaz nakladatelů.

Týdeník Le Point s odvoláním na své zdroje z ministerstva kultury napsal, že Gallimard opravdu dostal stopku kvůli Daúdově románu. Nešlo ale jen o jeho téma, alžírským úřadům vadil samotný fakt, že Daúd upozorňuje na zákon z roku 2005 a kritizuje, jak se k válce staví tehdejší i současní politici. Právě proto se rozhodli autora knihy Houris nepozvat, přestože coby čerstvý vítěz Goncourtovy ceny je momentálně světově nejznámějším alžírským literátem a býval by tu byl hlavní hvězdou.

Podle agentury AFP vyvolává Daúd v rodné zemi kontroverze, když z francouzského exilu tvrdě kritizuje to, co se děje doma. Stále tam má ale také mnoho stoupenců. Například Alí Bej, majitel alžírského knihkupectví Librairie du tiers monde, mu k zisku Goncourtovy ceny srdečně blahopřál a lituje, že místní čtenáři se k Daúdovým prózám legálně nedostanou.

V arabských médiích je letošní ročník veletrhu skloňován nejen v souvislosti s kauzou Kámela Daúda. Podle agentury AP organizátoři vyloučili například také nezávislé alžírské nakladatelství Koukou, které vede bývalý politický aktivista Arezki Aít Larbí. Často v něm publikuje politické či historické eseje, jež oponují oficiálnímu výkladu dějin.

"Hrozí, že nám zcela zakážou vydávat knihy," varoval dokonce tento týden Larbí na Facebooku.

Server Jeune Afrique připomíná, že vedení veletrhu vyvolalo polemiku už v roce 2022. Tehdy odmítlo pozvat francouzskou spisovatelku a čerstvou nositelku Nobelovy ceny za literaturu Annie Ernauxovou zřejmě proto, že předtím podpořila výzvu k propuštění vězněného alžírského novináře Ihsaneho El Kadiho.

Letos je čestným hostem alžírského veletrhu Katar, podtitul zní Čtením k vítězství. Součástí festivalové části jsou mimo jiné debaty s předními arabskými intelektuály či akce na podporu Palestinců. Přehlídka hospodaří s rozpočtem 1,3 miliardy alžírských dinárů, což je v přepočtu asi 229 milionů korun. Loňský ročník navštívilo více než 3,3 milionu lidí.

