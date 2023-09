Kytarista Al Di Meola na pódiu prodělal infarkt, ruší všechny koncerty

Americký jazzový kytarista s italskými kořeny Al Di Meola při středečním koncertu v rumunské Bukurešti prodělal infarkt a skončil v nemocnici. Momentálně je devětašedesátiletý držitel ceny Grammy ve stabilním stavu, potvrdili lékaři pro agenturu AP. "Plně se zotaví. Dnes je mu už milionkrát lépe než včera," oznámila v pátek na sociálních sítích jeho manželka Stephanie.

Manželka nyní za hudebníkem letí do Bukurešti. Ve vzkazu poděkovala lékařům i fanouškům za starost. "Bude v pořádku, zase se vrátí a bude dál hrát," dodala v slzách.

Podle agentury AP se umělec při koncertu s triem, který začal v devět večer, v jednu chvíli chytl za srdce, přestal hrát a s obtížemi odkulhal z pódia. Jeho spoluhráči zůstali a ještě několik minut pokračovali, než vystoupení předčasně ukončili. Druhý den kytarista zrušil všech více než 20 koncertů plánovaných do konce roku.

Několikanásobný vítěz ankety časopisu Guitar Player v kategorii pro nejlepšího jazzového kytaristu, v jehož hudbě se středomořské a latinskoamerické vlivy doplňují s rockovými názvuky, patří k nejoceňovanějším žijícím hráčům na svůj nástroj. Začínal po boku klavíristy Chicka Corey v kapele Return to Forever, se kterou natočil tři alba. Vystupoval také s českým klávesistou Janem Hammerem.

Roku 1976 albem Land of the Midnight Sun zahájil sólovou dráhu. Rok nato měl zásadní hit Mediterranean Sundance na albu Elegant Gypsy. Dodnes celosvětově prodal přes šest milionů nahrávek, například s kytaristy Johnem McLaughlinem a Pacem de Lucíou roku 1981 nahráli jedno z nejprodávanějších živých alb všech dob Friday Night in San Francisco.

"Dokázal vystoupit z jazzové ulity a svou hudbou oslovuje široké spektrum posluchačů. Je virtuózní, komplikovaná, zároveň čitelná a emotivní," napsalo Aktuálně.cz o hudebníkovi, jenž dále patří k průkopníkům spojení jazzu s world music včetně třeba tanga.

Al Di Meola opakovaně koncertoval v Česku, například roku 2015 do Plzně přivezl koncertní pořad Beatles & More, jehož jádro tvořila nová aranžmá skladeb Beatles. Naposledy se představil dva roky nato v pražské Hybernii. Před třemi roky měl s akordeonistou, klavíristou a bubeníkem vystoupit ve Foru Karlín na pozvání festivalu Pražské jaro. Koncert byl však kvůli pandemii koronaviru odložen a nakonec zrušen.

Video: Al Di Meola hraje s Janem Hammerem