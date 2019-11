Konec drastických diet i tloustnutí. Herec Bale zhubl 32 kilo, teď se bojí o zdraví

Christian Bale prošel za svou kariéru řadou fyzických proměn, při kterých drasticky zhubl, nebo naopak přibral desítky kilogramů. Herec teď přiznal, že s podobnými experimenty končí, obává se totiž o svoje zdraví.

Hollywoodský herec je známý svými fyzickými proměnami, které podstupuje kvůli filmovým rolím. Nejproslulejší je jeho ztvárnění vyčerpaného mladíka Trevora Reznika, který přes den pracuje v dílně u soustruhu a v noci trpí nespavostí.

Existenciální horor Mechanik i po patnácti letech od premiéry vyvolává údiv, a to zejména na kost vyhublým hercem, kterému z těla vystupují žebra, lopatky a na nohách nemá žádné svaly. Bale pro tuhle roli shodil téměř 29 kilogramů a před natáčením začal kouřit a pít whisku, aby potlačil chuť k jídlu. Nakonec vážil pouhých 55 kilo.

Dnes je herci 45 let a v rozhovoru pro televizi CBS přiznal, že s hubnutím či přibíráním váhy kvůli filmu končí. Bojí se totiž o své zdraví. "Ano, pořád to říkám, že jsem s tím skončil. Vážně si to myslím, musím s tím skončit."

Bale totiž shodil kvůli novému filmu Le Mans '66, který právě vstupuje do českých kin, během sedmi měsíců 32 kilogramů. Rok předtím naopak přibral výrazně na váze, protože chtěl autenticky ztvárnit bývalého viceprezidenta Spojených států Dicka Cheneyho.

Matt Damon, který ve filmu Le Mans '66 také hraje, ocenil Baleovu disciplínu a vůli shodit tolik kil za tak krátkou dobu. "Bylo skvělé ho pozorovat, byl zásadový jako mnich," řekl Damon.

"Musel jsem se vejít do auta," dodal se smíchem Bale, který ve snímku hraje britského šampiona Kena Milese. Závodní drama režíroval James Mangold, jenž stojí za komiksovým hitem Logan: Wolverine nebo životopisným filmem Walk the Line o Johnnym Cashovi.