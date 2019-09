Jak Ford válčil s Ferrari. V Torontu měl premiéru závodní film s Balem a Damonem

Herci Christian Bale a Matt Damon se shodují, že teď cítí mnohem větší úctu k řidičům závodních automobilů. Přispěly k tomu jejich zkušenosti z natáčení filmu Le Mans '66. Ten líčí, jak se roku 1966 na závodním okruhu ve francouzském Le Mans střetla automobilka Ford s konkurenčním Ferrari, které tomuto závodu mnoho let dominovalo.

Snímek, jehož anglický název zní Ford v. Ferrari, měl tento týden premiéru na Torontském filmovém festivalu, česká kina ho uvedou v polovině listopadu.

Na začátku příběhu Henry Ford II. mnoho let marně usiluje o koupi konkurenčního Ferrari od jeho zakladatele a majitele továrny Enza Ferrariho. Když definitivně neuspěje, Ford se rozhodne postavit auto, které italského soupeře překoná.

Najme si na to amerického inženýra a designéra Carolla Shelbyho, ztvárněného Mattem Damonem. Tým pak uzavře smlouvu s řidičem Kenem Milesem, britským veteránem z druhé světové války, kterého hraje Christian Bale.

Jeho úkolem je otestovat nový vůz Ford GT40 a za necelých 90 dnů v něm porazit konkurenční Ferrari v Le Mans, nejstarším a nejslavnějším čtyřiadvacetihodinovém vytrvalostním závodu. Tam Ferrari vyhrálo v roce 1958 a pak uspělo každý ročník mezi roky 1960 až 1965.

"Tehdy byly nejslabší částí vozu brzdy," řekl při premiéře filmu v Torontu Matt Damon. "Tihle chlapi dělali něco naprosto šíleného. Jezdili rychlostí několika stovek kilometrů za hodinu, a přitom nevěděli, jestli to auto vůbec dokážou zastavit. To bylo fakt jen pro specifické povahy," dodává Damon.

Při natáčení prý zjistil, že nadšení pro film u něj výrazně převyšuje řidičské schopnosti.

"Poštěstilo se mi posadit se za volant po boku několika z nejslavnějších závodníků světa. Ale nikdy bych si netroufl ani na okamžik pomyslet, že bych těmhle bohům závodění mohl konkurovat," dodává Damon, který ve filmu hraje inženýra Shelbyho. Ten roku 1959 závod v Le Mans ještě jako řidič vyhrál, později už ale nezávodil a pouze auta navrhoval.

Snímek se nezaměřuje jen na rychlá auta, ale také na protichůdné povahy inženýra Shelbyho a řidiče Milese - a především na to, jak do testování vozu vstupovaly firemní zájmy.

"Pokusili jsme se v mnoha ohledech natočit film, který by oslovil i lidi, co jinak závodění nesledují," dodává pětapadesátiletý americký režisér snímku James Mangold, z dřívějška podepsaný pod filmy o komiksovém Wolverinovi nebo snímky Identita a Walk The Line.

Britský deník Guardian udělil titulu Le Mans '66 dvě z pěti hvězdiček. Přestože skvěle vypadá, herci prý působí unaveně a snímek vycházející ze skutečných událostí dvě a půl hodiny spěje k předem jasnému konci, shrnuje kritik Guardianu.

Podle něj se film po celou dobu nijak neliší od běžných životopisných příběhů na podobné téma. Za nejsilnější Guardian označuje scény, kdy se soupeřící jezdci pustí jeden do druhého, divák si uvědomí, že v 60. letech minulého století bylo závodění skutečně smrtelně nebezpečnou disciplínou, a začne se ptát po motivaci těch, které na plátně sleduje.

2:29 Film Le Mans '66 začnou česká kina promítat 14. listopadu. | Video: CinemArt

Americký časopis Variety upozorňuje, že byť se snímek v USA jmenuje Ford v. Ferrari, ve skutečnosti víc než o konkurenčních automobilkách vypráví o dvou přátelích hraných Damonem a Balem.

"Nejlepší sportovní filmy nejsou ani tolik o sportu jako o osobnostech sportovců," upozorňuje Variety, podle nějž také hrdinové tohoto snímku čelí větším obtížím v soukromém životě než na závodišti.

Přesto film ani podle Variety není dokonalý. Prospělo by mu víc rivality mezi automobilkami Ford a Ferrari. Většina napětí vychází z toho, jak se ústřední dvojice vypořádává s požadavky korporace, dodává Variety.