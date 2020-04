Kněz umístil na Velikonoce do kostela fotky věřících. Je tu plno, říká

Kněz Georges Nicoli, který slouží v korsickém městě Bastia, na Svatý týden rozmístil po kostele fotografie svých věřících. Velikonoční mše chce totiž odsloužit v jejich „přítomnosti“. Kázání bude streamovat přes Facebook.

"Je to poprvé, co věřící čekají v kostele už několik dnů před mší," směje se Nicoli, když ukazuje svůj kostel televizi France Info na videu, které pro ni natočil. "Můj kostel je plný," říká nadšeně. Na lavicích je připevněna více než stovka fotek místních věřících, kteří chodí do kostela Notre-Dame-de-Lourdes ve měste Bastia, které má necelých 40 tisíc obyvatel.

Inspiroval se prý jedním italským knězem. "Zveřejnil jsem výzvu na Facebooku a sešla se více než stovka fotografií během čtyř dnů. Jako pro kněze to pro nás není jednoduché, jsme tady proto, abychom byli s věřícími v kontaktu a abychom se setkávali s lidmi," vysvětluje duchovní, který musel svůj kostel znepřístupnit veřejnosti od 17. března.

"Nevidíme lidi odcházet, jen nás přivolají na pohřeb, kde je minimum lidí z nejbližší rodiny," popisuje. Začal proto intenzivně používat sociální sítě a denně slouží mši prostřednictvím Facebooku a Youtube. Na největší křesťanský svátek však chtěl svou aktivitu posunout dál. "Mám tady fotky, na nichž lidé pózuji, na kterých sedí, osobní fotky, kde jsou s dětmi… Doufám, že si pro ně co nejdříve přijdou, až omezení skončí," těší se kněz na setkání.

"Slavit Velikonoce o samotě je dosti bolestivé, protože je to náš hlavní svátek. Proto jsem si řekl, že když budu schopný přijít se způsobem, díky němuž by se místní mohli zúčastnit modliteb alespoň vizuálně, naslouchat slovu božímu a požehnání, umožním tak věřícím být během Pašijového týdne pospolu," říká Nicoli.