Karlínská kavárna, která pohladí na duši. Vede ji nizozemský hudebník Bert Neven

Bert Neven žije v Praze 31 let. Nizozemský zvukař a hudebník říká, že ho sem přivedlo pivo a krásné ženy. Kromě toho, že má vlastní kapelu Spermbankers a spolupracuje například s Danem Bártou, více než rok vede kavárnu Garáž u Žižkovského tunelu. V té se díky jeho osobě a životnímu stylu vzácně pojí tři poměrně obyčejné věci - autentické prostředí, dobrá hudba a dobrá káva.

"Pro mě existují jen dva druhy hudby, dobrá a špatná," říká hudebník, zvukař a kavárník Neven, zatímco dává v bývalé garáži, která teď slouží jako kavárna, na gramofon desku Davida Bowieho. Před Bowiem v podniku hrála z reproduktorů ambientní hudba, jiné dny až na ulici zaznívá klidné techno nebo jazz. "Pouštím, na co mám zrovna náladu," říká Nizozemec, který v Česku žije už více než tři dekády.

Než se přestěhoval do Česka, pracoval v malém baru v nizozemském Rotterdamu a v belgických Antverpách. "Vždy jsem měl takovou myšlenku, že bych chtěl mít jednou vlastní bar. Říkal jsem si ale, že na to nikdy nebudu mít prachy," vzpomíná Neven, pro kterého se sen stal realitou před více než rokem. "Hrál jsem s kapelou ve Vystřeleném oku, kam za mnou přišli kámoši, kteří provozují hospodu Újezd. Řekli mi, že mají místo, které bych mohl vést. Tak jsem odpověděl, že jo," popisuje plynulou češtinou s přízvukem.

Tohle je můj prostor, moje místo

Neven je původně vystudovaný zdravotní bratr, profesi se ale nikdy nevěnoval. "Za prvé je to náročná práce a za druhé je tam obrovské riziko profesionální deformace. Nechtěl jsem se začít dívat na lidi jako na čísla a pokoje a postele, na kterých leží. Chtěl jsem něco jiného. Ale jsem rád, že jsem zdravotnictví vystudoval, dalo mi to směr. V hudbě i v kavárně dělám něco podobného, sloužím," míní.

Kromě práce v baru ho to vždy táhlo k hudbě. Začal spontánně pracovat v jednom hudebním obchodě v Rotterdamu, a když se v přístavním městě otevřelo hudební centrum se zkušebnami, nahrávacím studiem a malým koncertním sálem, pět let působil jako jeho manažer. Pak žil několik let v Antverpách, kde také pracoval v baru. "Byl to takový podobný malý bar, který vlastnil můj kámoš. Ale tahle kavárna je speciální, je to můj prostor, moje místo," dodává.

Nejdůležitější je dobrá káva

Zatímco si vykládáme, do Garáže přijde pár, který si prohlíží osobitou místnost se starým nábytkem a spoustou věcí. "To se stává často. Lidé prochází, zastaví se, vejdou dovnitř, dívají se a pak zase odejdou," popisuje Neven, který má několik stálých zákazníků a také zkušenost s tím, že kdo si u něj jednou dá kávu, vrátí se. "Třeba každé ráno se tady o čtvrt na devět schází skupina chlapů, kteří si dají kafe, povykládají si a pak jdou do práce," popisuje.

Prostředí Garáže vystihuje nizozemské slovo "gezellig", které může znamenat něco podobného jako dánské "hygge". "Jednoduše je to útulnost," říká Neven s doplněním, že každá věc může člověku dělat radost. "Mně tady dělají radost třeba moje repráky, vinylové desky, fotografie na stěně, hrníčky na kávu z blešáku," popisuje. "Nejdůležitější ale pořád je, že máme dobrou kávu, kterou bereme z pražské pražírny," upozorňuje.

Hudba ho prostě baví

Když vejde další host, žena si dokonce řekne, do kterého hrníčku by si přála své cappuccino. Vybere si hrníček s červenou růžičkou, který kavárník koupil na berlínském blešáku. Kávu připravuje za barem, nad kterým visí kolo značky, na němž jeli Gabčík a Kubiš během atentátu na Heydricha. "To ale není moje, to je mých kámošů, kteří pracují u filmu," komentuje Neven.

Kromě přípravy kávy se Neven věnuje hudbě. Jako zvukař pracuje pro Dana Bártu, pro kapely Gaia Mesiah nebo J.A.R. Na bicí pak hraje ve vlastní kapele Spermbankers a také ve skupině Sketa fotr. V kavárně má i trénovací plochu na bicí, na které si často zákazníci zabubnují během čekání na kávu. "K hraní hudby jsem se dostal přes management. Prostě mě to baví," dodává minimalisticky Neven.

Autor fotografie: Aktuálně.cz Bert Neven? Klobouk dolů "Nelze nezmínit zvuk, který má na svědomí Bert Neven, domovský zvukař kapely. Všechny předchozí desky Illustratosphéry byly zvukově vynikající, avšak to, co Neven dokázal dostat ze živého záznamu, je na smeknutí pokrývky hlavy." Napsala advojka.cz o jeho práci na živém koncertě kapely v paláci Akropolis. Neven byl dlouholetý zvukař klubu Bunkr, úzce spolupracoval s Killing Joke a Kill the Dandies!. V současnosti hraje v The Spermbankers.

Prahu vnímá jako svůj domov. "Mám tady přátele, práci a taky tři dcery," říká, zatímco si balí cigaretu na jedné z dřevěných laviček před kavárnou. "Někdy mi tady chybí multikulturní svět, holandské masové koule bitterballen a čekanka, která je skvělá obalená šunkou a politá sýrovou omáčkou. To je jídlo, které dělávala moje máma," vyjmenovává Neven, který má na stolku vedle lavice vždy čerstvé květiny. "Teď mám gerbery. Proč? Protože je to prostě krásné," uzavírá.

