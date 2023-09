Mozek? K čemu? Medúzy ho podle vědců k učení nepotřebují

Medúzy čtyřhranek, mořských tvorů ze třídy spadající pod žahavce, mění své chování na základě předchozích zkušeností, ačkoliv nemají centrální mozek. To podle studie vědeckého týmu z univerzit v Německu a Dánsku ukazuje, že učení by mohlo být součástí základního fungování nervových buněk.

Čtyřhranky mají na rozdíl od lidí místo mozku jen shluky neuronů, které jsou spojovány s jejich smyslovým orgánem, takzvaným rhopaliem. Ten zpracovává vizuální podněty. Vědci, kteří studovali drobný druh čtyřhranky žijící v Karibském moři, zjistili, že tito živočichové jsou schopni se poučit z předchozích zkušeností v procesu zvaném asociativní učení, podobně jako když psi ruského lékaře Ivana Petroviče Pavlova začali slintat při zvuku zvonku.Tyto schopnosti se dosud podařilo jednoznačně prokázat jenom u složitějších organismů, jako jsou měkkýši či obratlovci.

Výsledky studie zveřejněné v odborném časopise Current Biology ale nebyly příliš překvapivé, uvedli odborníci, protože schopnost učit se je klíčová pro přežití. Protože ale medúzy patří k jedněm z nejranějších vývojových větví, jejich zjištění naznačují, že asociativní učení je nedílnou součástí nervových buněk.

"K učení nepotřebujete mít vyvinutý mozek," uvedl člen výzkumného týmu Jan Bielecki z univerzity v německém Kielu. Spolu s kolegy z dánských univerzit Bielecki studoval chování čtyřhranek trojitých v nádrži s různými vzory.

Dvanáct medúz umístili do nádrže s šedobílými pruhy, sedm do černobíle pruhované nádrže a osm do nádrže s čistě šedými stěnami. Zjistili pak, že medúzy umístěné v nádržích s černobílými pruhy, které jim patrně připomínaly kořeny mangrovů v jejich přirozeném prostředí, nikdy nenarazily do stěn - na rozdíl od svých kolegyň, zejména těch v nádrži bez vzorů.

Po zhruba osmi minutách se ale do stěn naučily nenarážet i čtyřhranky v nádrži se šedobílými pruhy, přičemž živočichové zvětšili svou vzdálenost od stěn o přibližně 50 procent.

V jedné sérii experimentů vědci čtyřhranky rozřezali, aby izolovali rhopalia a související neurony. Když tým těmto strukturám ukázal pohybující se šedé pruhy, nezaznamenal žádnou odezvu. V případě, že ale spojil pruhy s elektrickým impulsem napodobujícím srážku, systém následně na samotný vzor reagoval vysláním signálu k plavání - podobně, jako kdyby se překážce chtěl vyhnout.

Tato zjištění ukazují, že se centrum učení u těchto žahavců nachází v rhopaliu, uvádí vědci. "Podporuje také domněnku, že učit se může jen velmi málo buněk, možná dokonce jen jedna," dodal Bielecki.