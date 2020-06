K protestům v USA se vyjádřil i Banksy. Na Instagramu odhalil obraz s hořící vlajkou

Spojenými státy americkými v posledních dnech otřásají protesty proti policejnímu násilí a rasismu, které se přelily také do dalších částí světa. K případu George Floyda, jenž zemřel po policejním zásahu, se vyjadřují celebrity z celého světa a pozadu nezůstal ani britský streetartový umělec Banksy. Na Instagramu zveřejnil obraz s pomalu hořící americkou vlajkou.

Umělec své nové dílo zveřejnil na Instagramu v sobotu. Je na něm anonymní portrét Afroameričana s květinami a svíčkou, která zapaluje americkou vlajku.

Britský umělec původem z Bristolu, jehož identita není známá, k tomu připsal vyjádření k situaci.

"Prvně jsem si myslel, že bych měl mlčet a poslouchat, co na to říkají černoši. Ale pak jsem si řekl, proč bych to dělal? Není to jejich problém, je to můj problém. Lidé jiné barvy kůže selhávají kvůli bílému systému," napsal Banksy na Instagramu.

Britský pouliční výtvarník přirovnal rasismus k prasklému potrubí, které zaplavuje byty v přízemí. "Tenhle špatný systém dělá z jejich (afroamerických) životů mizérii. Ale zlepšit to není jejich práce. Nemůžou jej spravit," napsal Banksy. A dodal, že je to věc, o kterou se musí postarat "bílí".

Banksy se pravidelně vyjadřuje k aktuálnímu dění, v květnu vyjádřil dík zdravotníkům starajícím se o pacienty nakažené koronavirem. Poblíž pohotovosti Všeobecné nemocnice v anglickém Southamptonu se objevil obraz, na němž si klečící chlapec hraje s figurkou představující zdravotní sestru s rouškou na obličeji.

Afroameričan George Floyd zemřel 25. května v Minneapolisu při policejním zatýkání poté, co mu více než osm minut klečel na krku policista Derek Chauvin. Floyd údajně upozorňoval policistu na to, že nemůže dýchat. Jeho smrt otřásla Spojenými státy americkými a spustila vlnu protestů proti rasismu a policejní brutalitě.

Trump je rasista, říká hudebník žijící v New Yorku: