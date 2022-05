"Jen se nedívej dolů." Ve Vietnamu otevřeli nejdelší skleněný most na světě

Návštěvníkům vietnamské provincie Son La se v květnu otevřela unikátní atrakce. Most pojmenovaný Bach Long (Bílý drak) se rozpíná ve výšce 150 metrů nad horskou roklí a jeho dno je ze skla. Turisté tak při přecházení z jednoho vrcholu na druhý jasně vidí, co všechno mají pod sebou.

Dno Bílého draka tvoří tři vrstvy skla, z nichž každá je tlustá 40 milimetrů a měly by unést až 450 lidí naráz. Most v horském resortu provincie Son La, ležící severozápadně od Hanoje na hranici Vietnamu s Laosem, je mezi dvěma vrcholy propasti 290 metrů dlouhý. Dalších 342 metrů jeho délky se pak nachází na útesech. Píše o tom agentura Reuters.

Nejnovější z tří vietnamských skleněných mostů se s celkovými 632 metry zapsal do Guinnessovy knihy rekordů jako nejdelší stavba svého druhu na světě. "Bylo nutné, aby stavební inženýři zapustili konstrukci do stran skalních útesů. Zároveň se jim ale podařilo zachovat všechny krásy okolní přírody. Je to úžasný projekt," okomentoval Bílého draka při jeho slavnostním otevření Glen Pollard ze Světové asociace rekordů.

První ohlasy ovšem napovídají, že aby se člověk po skleněném mostě odvážil projít, musí mít pro strach uděláno. "Bojím se výšek, takže jsem si vůbec netroufala dívat se dolů," přiznala dvaadvacetiletá Vi Thi Hu. "Nejdřív máte tendenci propadat panice. Když ale dokážete přejít třeba deset panelů, prvotní děs z vás postupně opadne," vyzdvihl dvaasedmdesátiletý Tran Xuan Tinh.