Nerozlučná dvojčata jsou virální senzací. Jejich matka ale čelí i kritice

Nebývale silné pouto mezi osmiměsíčními dvojčaty z americké Minnesoty zaujalo v posledních týdnech miliony uživatelů na sociálních sítích. Večer co večer dva chlapečci odmítají spát jeden bez druhého. Když je jejich matka Brennda Grundová uloží do oddělených postýlek, začnou plakat. Jakmile ale mohou usínat po svém boku, jsou okamžitě v klidu.

Sedmadvacetiletá Grundová zveřejňuje příspěvky se svými syny na svém profilu na sociální síti TikTok. Jednotlivá videa, na kterých kojenci bez sebe nemohou ani usnout, tam opakovaně získávají i přes pět milionů zhlédnutí. Díky svému nevídanému chování se chlapečci dostali i na stránky světových médií.

Vztah dvou sourozenců je podle jejich matky již od narození jedinečný a velmi blízký. "Poté co jsem je nikdy nemohla zvlášť v postýlkách uklidnit, jsem je dala k sobě. A to najednou usnuli do dvou minut," uvedla Grundová ve svých videích. "Nemohu to vyjádřit slovy. Ale jejich poutu asi porozumí jen dvojčata. Pro mě jako pro matku je to ale strašně krásné sledovat," dodala.

Většina uživatelů na TikToku obdivuje, s jakým klidem chlapečci po svém boku usínají. Někteří rodiče v komentářích Grundové závidějí, protože jejich dvojčata se naopak navzájem neustále budí a kvůli tomu pláčou. Část uživatelů na TikToku ale matku dvojčat kritizuje a uvádí, že sdílení jedné postýlky nemusí být pro další vývoj jejích dětí přínosné.