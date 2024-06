Obývák bez střechy a pracovna má metr. V zalidněném Tokiu staví ten, kdo je nápaditý

Foto: Aktuálně.cz/Yoshitaka Suzuki and Associates

Architekt a umělec Zajirogh Takahashi dnes žije s manželkou a třemi dětmi na sedmapadesáti metrech čtverečních v tokijské čtvrti Suginami-ku. Bydlení má vše, co rodina potřebuje - jídelnu, kuchyň, úložné prostory, hygienické zázemí, pracovnu, ložnice a také obývací pokoj, který má díru ve střeše. Dovnitř ale příliš často neprší, když jsou mraky, tahají se přes otvor plachty jako na lodi.

"Malý dům se velmi podobá lodi. V obou případech žijete na malém prostoru. Naše rodina navíc miluje kempování, a tak jsme o domě přemýšleli jako o spaní pod širým nebem," říká Zajirogh v pořadu Never too small, když nad obývacím pokojem v patře stahuje ze stěn plachtu upevněnou na ráhnech podobně, jako to má plachetnice. "O tomhle jsem snil už od dětství," směje se.

Díru ve střeše si Takahashi nenavrhl jen z nostalgie k lodím, byl to také způsob, jak obejít přísná stavební pravidla. V Tokiu nesmí velikost rodinných domů přesáhnout dané parametry, ovšem metry čtvereční se počítají pouze tam, kde je kryje střecha. Rodinný "tiny house", který zvenku připomíná dům nakreslený jedním tahem, má proto v plánech místo obýváku zapsaný vnitroblok. Zbytek přízemí je zastřešený a má posuvné dveře.

"Podlaha v přízemí je z betonu, který je dobrý jak pro venkovní, tak pro uzavřené prostory. Po stranách jsou kanálky, kterými voda snadno odteče v případě, že do obýváku naprší," říká pán domu k opatřením, která s sebou nese život pod otevřeným nebem.

Na vnitroblok navazuje jídelna, úložné prostory a hygienické zázemí. "Věci, které nechceme, aby zmokly, máme schované po stranách za pojízdnými prosklenými dveřmi. Nábytek máme v obýváku takový, který se při dešti dá rychle sbalit a vlastně ani nevadí, když náhle zmokne," dodává.

Když rodina ví, že bude pršet, zakryje svůj obytný vnitroblok nepromokavou plachtou upevněnou na lanech. Podívejte se na tiny house, který nemá obdoby.