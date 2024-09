Fotky ze života dávného Japonska: ranní koupel, chycený zloděj i polonahý kovář

Tolik se za posledních 140 let změnil svět? Zdá se to téměř neuvěřitelné. Kolorované fotografie z konce devatenáctého století, které pořídil Šiniči Suzuki, ukazují japonské krásky, samuraje, lučištníky a nabízejí i pohled do tehdejších domácností. Ukazují, jak vypadala návštěva lékaře, jak si tátové hráli s dětmi i jak vypadalo dopadení zloděje.

Šiniči Suzuki (1835-1919) patří ke skupině několika slavných ranných fotografů Japonska, kteří se prosadili v posledních letech 19. století. Pro Čechy je zajímavé, že do této skupiny patřili kromě japonských autorů také dva Evropané. Tím prvním byl italsko-britský fotograf Felice Beato, tím druhým pak baron Stilfried z Ratenic, narozený v Chomutově. Související Český baron fotil gejši i samuraje. Byl také jedním z prvních paparazzi na světě 43 fotografií Snímky Šiničiho Suzukiho jsou vysoce ceněny nejen pro svou estetickou kvalitu, ale i proto, že se snaží zachytit tehdejší život. Daří se mu to, přestože mnohé jeho fotografie jsou aranžované. V době velkých a těžkých fotoaparátů, které potřebovaly k pořízení snímku i několik vteřin, je to však pochopitelné. Snímky v galerii, které přinášíme, vycházejí ze dvou zdrojů. Tím prvním je Suzukiho kniha Japonská řemesla (Japanese trades: Occupational scenes of 19th century Japan), uložená ve sbírkách muzea J. Paula Gettyho, druhým pak jsou sbírky Metropolitního muzea v New Yorku. Suzuki Šiniči bývá označován jako "Suzuki Šiniči I", aby se odlišil od mladšího muže, který se oženil s jeho dcerou a vyučil se u téhož mistra fotografa. Vlastnil v Jokohamě portrétní ateliér a prodával také suvenýrové fotografie zahraničním návštěvníkům. Mimo jiné také vynalezl techniku tisku fotografií na porcelán.